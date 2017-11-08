В следующем году в Екатеринбурге увеличится число площадок для проведения ярмарок

Как сообщила председатель Комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга Елена Чернышева, за 9 месяцев 2017 года в городе состоялось 160 ярмарок выходного дня, в том числе 11 универсальных сезонных ярмарок и две праздничных.