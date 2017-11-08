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09:40 (мск), источник: Apiural.ru

В следующем году в Екатеринбурге увеличится число площадок для проведения ярмарок

ЕКАТЕРИНБУРГ. В уральской столице увеличится количество площадок для проведения ярмарок в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской Думы.

Как сообщила председатель Комитета по товарному рынку Администрации Екатеринбурга Елена Чернышева, за 9 месяцев 2017 года в городе состоялось 160 ярмарок выходного дня, в том числе 11 универсальных сезонных ярмарок и две праздничных.

В 2018 году в планах Центра организации выставок и ярмарок провести на территории города 239 мероприятия. В будущем году планируется также увеличить количество ярмарочных площадок, организовать работу сезонных ярмарок и массовых праздничных мероприятий.

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