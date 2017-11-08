Усть-Катав получит 66 млн из бюджета области на создание агропарка

На создание инфраструктуры агропарка правительство Челябинской области направило 66,38 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Проект финансируется совместно с Фондом развития моногородов на условиях «5/95». Суммарные вложения двух бюджетов на этот и следующий годы составят почти 1,64 млрд рублей.

На эти деньги планируют создать инженерную инфраструктуру, построить газовую котельную, водозаборный узел и другие необходимые объекты. Площадь агропарка составит 85 гектаров. Теплицы будут оборудованы системой электрической досветки.

«В Челябинской области — 16 моногородов, Усть-Катав входит в их число и относится к категории территорий со сложным социально-экономическим положением. Огромные усилия правительство региона направило на то, чтобы пройти путь от идеи до получения финансовой поддержки перспективного проекта на федеральном уровне. Впереди — его реализация, в полном соответствии с теми обязательствами по рабочим местам, которые взял на себя инвестор», — пояснил глава региона Борис Дубровский.