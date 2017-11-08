Усть-Катав получит 66 млн из бюджета области на создание агропарка
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На создание инфраструктуры агропарка правительство Челябинской области направило 66,38 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Проект финансируется совместно с Фондом развития моногородов на условиях «5/95». Суммарные вложения двух бюджетов на этот и следующий годы составят почти 1,64 млрд рублей.
На эти деньги планируют создать инженерную инфраструктуру, построить газовую котельную, водозаборный узел и другие необходимые объекты. Площадь агропарка составит 85 гектаров. Теплицы будут оборудованы системой электрической досветки.
«В Челябинской области — 16 моногородов,
Планируется, что уже в будущем году в агропарке откроется 720 рабочих мест, к 2020 году там будут трудоустроены более 1,5 тысяч человек.