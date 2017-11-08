Аксенов сообщил о планах создать в Крыму аналог «силиконовой долины»
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму планируют создать аналог американской «силиконовой долины» — площадку по развитию
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму планируют создать аналог американской «силиконовой долины» — площадку по развитию
«Мы хотим, чтобы в Крым зашли люди, заинтересованные в развитии современных IT-технологий. Думаем, как создать здесь центр типа “силиконовой долины”. У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали из Украины. Те, которые хотят безопасно работать. Мы пытаемся такую группу сформировать, создать под них условия, площадку и так далее»
Силиконовая долина — крупнейший в мире технополис современных компьютерных разработок, электронной промышленности и