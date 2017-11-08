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10:00 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов сообщил о планах создать в Крыму аналог «силиконовой долины»

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму планируют создать аналог американской «силиконовой долины» — площадку по развитию IT-индустрии и информационных технологий, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

Источник: РИА "Новости"
«Мы хотим, чтобы в Крым зашли люди, заинтересованные в развитии современных IT-технологий. Думаем, как создать здесь центр типа “силиконовой долины”. У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали из Украины. Те, которые хотят безопасно работать. Мы пытаемся такую группу сформировать, создать под них условия, площадку и так далее»
Аксенов

Силиконовая долина — крупнейший в мире технополис современных компьютерных разработок, электронной промышленности и IT-технологий. Создан в 50-е годы в США в штате Калифорния.

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