В Советском районе Воронежа построят ещё четыре 10-этажки и детсад
Мэрия Воронежа утвердила проект застройки территории площадью 1,98 га в микрорайоне Тепличный Советского района.
Мэрия Воронежа утвердила проект застройки территории площадью 1,98 га в микрорайоне Тепличный Советского района.
Соответствующий документ, подписанный и.о. руководителя управления главного архитектора Людмилой Подшиваловой, опубликовали на сайте горадминистрации в пятницу, 3 ноября.
Пока территория на улице Тепличной, 26д «свободна от строений, инженерных коммуникаций и зелёных насаждений». На участке площадью 1,98 га появится четыре 10-этажных дома на 304 квартиры, они рассчитаны на 638 человек, говорится в документе.
В одном из домов будет
Ещё одним неудобством для местных жителей может стать парковка. По нормативам, для домов на 638 человек необходимо 235 машиномест, из которых 184 — для постоянного хранения, ещё 51 — для временного.
Однако у новостроек будут только 104 места для временного хранения автомобилей, подземной парковки не
При этом обеспечение жителей машиноместами возможно за счёт расположенного в пешеходной доступности гаражного кооператива «Тенистый» (Тепличная, 1г). На открытой площадке возможно хранение не менее 120 автомобилей; в кооперативе 42 гаражных боксов, которые могут быть предоставлены в аренду и 28 гаражных боксов, подготовленных к продаже. Кроме того, имеется письмо ПГСК «Донской» о согласии на предоставление 102 машиномест постоянного хранения по улице Тепличная, 6а, однако «Донской» располагается за пределами нормативно допустимого расстояния от планируемой застройки, — говорится в документе.
Ранее мэрия Воронежа объявила о проведении аукциона на право заключения договора о развитии территории, ограниченной улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская в Левобережном районе. На участке площадью 2,37 га планируется снести восемь двухэтажных и одно трёхэтажное здание. В зоне, отводимой под реконструкцию, возведут новое жилье.