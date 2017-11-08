В Советском районе Воронежа построят ещё четыре 10-этажки и детсад

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Соответствующий документ, подписанный и.о. руководителя управления главного архитектора Людмилой Подшиваловой, опубликовали на сайте горадминистрации в пятницу, 3 ноября.

Пока территория на улице Тепличной, 26д «свободна от строений, инженерных коммуникаций и зелёных насаждений». На участке площадью 1,98 га появится четыре 10-этажных дома на 304 квартиры, они рассчитаны на 638 человек, говорится в документе.

В одном из домов будет встроенно-пристроенный детский сад на 45 мест. Однако строительство школы проектом не предусматривается- детей направят в МБОУ СОШ № 84, которая находится в 5−7 минутах езды от планируемого под застройку участка. При этом, чтобы вместить учеников, в школе в 2018—2019 годах планируется реконструкция, предусматривающая пристройку к зданию. Пока власти объявили тендер на проектирование работ.

Ещё одним неудобством для местных жителей может стать парковка. По нормативам, для домов на 638 человек необходимо 235 машиномест, из которых 184 — для постоянного хранения, ещё 51 — для временного.

Однако у новостроек будут только 104 места для временного хранения автомобилей, подземной парковки не предусмотреныиз-за того, что участок может подвергаться затоплению паводковыми водами — недалеко находится Дон.

При этом обеспечение жителей машиноместами возможно за счёт расположенного в пешеходной доступности гаражного кооператива «Тенистый» (Тепличная, 1г). На открытой площадке возможно хранение не менее 120 автомобилей; в кооперативе 42 гаражных боксов, которые могут быть предоставлены в аренду и 28 гаражных боксов, подготовленных к продаже. Кроме того, имеется письмо ПГСК «Донской» о согласии на предоставление 102 машиномест постоянного хранения по улице Тепличная, 6а, однако «Донской» располагается за пределами нормативно допустимого расстояния от планируемой застройки, — говорится в документе.