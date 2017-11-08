Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
МОК отреагировал на статью о запрете гимна РФ на Олимпиаде
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Таиланд прощается с королем
09:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Советском районе Воронежа построят ещё четыре 10-этажки и детсад

Мэрия Воронежа утвердила проект застройки территории площадью 1,98 га в микрорайоне Тепличный Советского района.

Источник: Reuters

Соответствующий документ, подписанный и.о. руководителя управления главного архитектора Людмилой Подшиваловой, опубликовали на сайте горадминистрации в пятницу, 3 ноября.

Пока территория на улице Тепличной, 26д «свободна от строений, инженерных коммуникаций и зелёных насаждений». На участке площадью 1,98 га появится четыре 10-этажных дома на 304 квартиры, они рассчитаны на 638 человек, говорится в документе.

В одном из домов будет встроенно-пристроенный детский сад на 45 мест. Однако строительство школы проектом не предусматривается- детей направят в МБОУ СОШ № 84, которая находится в 5−7 минутах езды от планируемого под застройку участка. При этом, чтобы вместить учеников, в школе в 2018—2019 годах планируется реконструкция, предусматривающая пристройку к зданию. Пока власти объявили тендер на проектирование работ.

Ещё одним неудобством для местных жителей может стать парковка. По нормативам, для домов на 638 человек необходимо 235 машиномест, из которых 184 — для постоянного хранения, ещё 51 — для временного.

Однако у новостроек будут только 104 места для временного хранения автомобилей, подземной парковки не предусмотреныиз-за того, что участок может подвергаться затоплению паводковыми водами — недалеко находится Дон.

При этом обеспечение жителей машиноместами возможно за счёт расположенного в пешеходной доступности гаражного кооператива «Тенистый» (Тепличная, 1г). На открытой площадке возможно хранение не менее 120 автомобилей; в кооперативе 42 гаражных боксов, которые могут быть предоставлены в аренду и 28 гаражных боксов, подготовленных к продаже. Кроме того, имеется письмо ПГСК «Донской» о согласии на предоставление 102 машиномест постоянного хранения по улице Тепличная, 6а, однако «Донской» располагается за пределами нормативно допустимого расстояния от планируемой застройки, — говорится в документе.

Ранее мэрия Воронежа объявила о проведении аукциона на право заключения договора о развитии территории, ограниченной улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская в Левобережном районе. На участке площадью 2,37 га планируется снести восемь двухэтажных и одно трёхэтажное здание. В зоне, отводимой под реконструкцию, возведут новое жилье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
На суд по делу Улюкаева принесли коробку с деньгами
США: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь