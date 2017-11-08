Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Таиланд прощается с королем
09:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале завершается строительство трех долгостроев

Дольщики получат ключи до конца года.

Источник: УралИнформБюро

До конца года в Свердловской области завершится строительство еще трех долгостроев. Ход работ на проблемных стройках в Березовском, Первоуральске, Арамиле и Екатеринбурге обсудили на заседании координационной комиссии по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информполитики региона.

Как рассказал министр строительства области Михаил Волков, в Екатеринбурге на прошлой неделе завершилось строительство жилого дома на Червонной, 19. Заселение ожидается в ближайшее время. Еще один долгострой — 25-этажный дом на Постовского, 6 практически готов к сдаче. На декабрь запланировано получение разрешительных документов, после чего квартиры начнут передавать собственникам.

Также до конца года будет сдан второй дом жилого комплекса «Березки» в Березовском. В настоящее время там монтируются витражи и заканчивается внутренняя отделка общих мест пользования.

«Почти готов к вводу в эксплуатацию и дом по адресу Шевелева, 1: на площадке заканчиваются внутренние и отделочные работы, идут процедуры согласования. Ожидается, что он будет сдан в первом квартале 2018 года», — уточнили в департаменте.

Кроме того, была озвучена информация по первоуральскому ЖК «Оптимист», где среди пострадавших много бюджетников и пенсионеров. Директор САИЖК (новый застройщик дома) Александр Комаров рассказал, что агентство ведет разъяснительную работу с дольщиками по заключению новых договоров. Больше половины пострадавших — 67 человек из 101 уже подписали необходимые документы.

Аналогичная ситуация — с дольщиками, купившими квартиры в Екатеринбурге на Щербакова, 20. Пострадавшим предлагается оформить право собственности на квартиры в уже готовом доме на улице Рощинской. Из 101 участника долевого строительства 53 согласились на обмен и уже выбрали квартиры, 14 еще выбирают. Несколько человек решили дождаться окончания строительства дома.

Стоит отметить, что за последние 5 лет в эксплуатацию были введены 49 проблемных домов. Долгожданные квартиры получили почти пять тысяч уральцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Теплицы "Тюменьагро" растут на субсидиях
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
На суд по делу Улюкаева принесли коробку с деньгами
США: за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь