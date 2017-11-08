В частном секторе Омска отремонтировали 49 дорог

Администрация Центрального округа Омска сообщила об окончании ремонтных работ дорог в частном секторе. Городские власти подчеркнули, столь масштабный ремонт в частном секторе прошел впервые, а дорожники работали до тех пор, пока позволяла погода.

Андрей Резниченко, начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального округа:

— В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на шести дорогах округа велся ремонт. В основном это улицы, расположенные в частном секторе: Госпитальная, 22-го Партсъезда, 4-я Челюскинцев, 2-я Восточная, 33-я Северная, 25-я Северная. Работы по замене дорожного полотна были выполнены на площади около 100 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 14 улиц и обустроили тротуары на улице 5-я Северная. Кроме того, были отремонтированы 48 дворовых проездов общей площадью 27 тысяч квадратных метров.

В первую очередь к 9 мая в порядок привели дороги на 15 улицах, носящих имена героев Великой Отечественной Войны. Также на 37 объектах округа за счет городского бюджета построили и отремонтировали тротуары общей площадью 14,8 тысяч квадратных метров, на эти цели было потрачено 10,1 миллиона рублей. За 9,3 миллиона рублей дорожники привели в порядок полотно 25 проездов общей площадью 13,9 тысяч квадратных метров.