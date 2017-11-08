В Башкирии начинается масштабная инвентаризация земельных участков

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии началась масштабная инвентаризация земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. По всей республике начались выездные проверки сотрудников Росреестра для уточнения данных.

Как сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, операция по сверке и уточнении данных получила название сплошной инвентаризации.