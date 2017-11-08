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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии начинается масштабная инвентаризация земельных участков

По всей республике начинаются выездные проверки сотрудников Росреестра.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии началась масштабная инвентаризация земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. По всей республике начались выездные проверки сотрудников Росреестра для уточнения данных.

Как сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, операция по сверке и уточнении данных получила название сплошной инвентаризации.

Инвентаризация земельных участков и зданий необходима с целью пополнения республиканского бюджета: до 20−40% объектов недвижимости являются неучтенными, и, соответственно, за них не уплачиваются налоги, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на данные налоговой службы.

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