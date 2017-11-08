В Башкирии начинается масштабная инвентаризация земельных участков
По всей республике начинаются выездные проверки сотрудников Росреестра.
По всей республике начинаются выездные проверки сотрудников Росреестра.
В Башкирии началась масштабная инвентаризация земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. По всей республике начались выездные проверки сотрудников Росреестра для уточнения данных.
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Инвентаризация земельных участков и зданий необходима с целью пополнения республиканского бюджета: до 20−40% объектов недвижимости являются неучтенными, и, соответственно, за них не уплачиваются налоги, сообщает