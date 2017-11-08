Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россияне возмутились из-за нового «Евровидения»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В суде по делу Улюкаева показали $2 млн, ставшие взяткой
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12:21 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде сети уличного освещения отдадут в концессию

Депутаты Волгоградской городской думы рекомендовали мэрии передать в концессию муниципальную систему наружного освещения. Это позволит привлечь более миллиарда рублей инвестиций. На участие в конкурсе подана первая заявка.

Сейчас освещено менее 80 процентов территории Волгограда. Даже в центре города есть неосвещенные участки. И пробираться по ним приходится в кромешной мгле. К тому же существующие сети изношены на 65−70 процентов.

— У нас на содержании находится 44 тысячи светоточек и 1200 километров линии уличного освещения. Мы разработали ведомственную программу, согласно которой нужно еще 10 тысяч точек, чтобы довести освещенность города до ста процентов. Надо заменить 12 тысяч бетонных опор, — говорит руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов. — На все это требуется больше миллиарда рублей. При нынешнем финансировании привести все в порядок удастся лет через 50.

Сеть уличных фонарей в Волгограде активно развивалась с середины 1950-х до 1990-х годов прошлого века. Затем последовали два десятилетия, когда денег не хватало даже на поддержание уличного освещения в рабочем состоянии. Некоторое имущество перешло в частные руки. Ежегодно на содержание электросетей расходуется 200 миллионов рублей. На модернизацию десятков километров линий в городском бюджете средств нет. Волгоградгорсвет в состоянии лишь менять перегоревшие лампочки. Очевидно, что без привлечения частных средств не обойтись. И инвестор уже есть. Срок планируемого концессионного соглашения с ним составит 15 лет.

Компания, заинтересовавшаяся уличным освещением города-героя, — производитель опор и осветительных приборов. Волгоград интересен этому инвестору с точки зрения реализации своей продукции без конкурсной процедуры (и вытекающего из этого падения цены) и взимания платы с провайдеров за размещение проводов на своих опорах.

— На заседании комитета по муниципальному имуществу мы этот вопрос рассматривали. Конечно, инвестиции необходимы. Все это прекрасно понимают. У нас много решений судов, обязывающих провести освещение улиц. Инвестор, заходя в регион, вкладывает порядка 250 миллионов рублей в первый год работы и на следующий столько же. На третий год предусмотрено уже 400 миллионов. Городской бюджет будет вкладывать средства в проект только на четвертый год, после того как будут видны результаты. Сумма бюджетных вливаний составит 425 миллионов рублей, — отметил депутат гордумы Андрей Гимбатов.

Инвестор обязуется установить эти самые недостающие 10 тысяч фонарей и модернизировать существующие сети с применением энергосберегающих технологий. В первую очередь возьмутся за самые оживленные магистрали и удаленные поселки, входящие в черту города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Опрос: 93 процента россиян верят в силу российской армии
Умер актер Тарас Денисенко
На суд по делу Улюкаева принесли два миллиона долларов
Главу крымского УФАС нашли мертвым
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Актриса Людмила Светлова: «В декрете профессии обнуляются» Чем заняться в декрете? Можно освоить новый язык, вышивать крестиком или сдать на права. Актриса и мама двоих детей Людмила Светлова в декрете стала выкладывать в Instagram забавные видеоролики с песнями на злободневные родительские темы. Их популярность растет с каждым днем, наверняка вы их видели. Мы поговорили с ней – о детях, карьере и, конечно же, юморе.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь