В Волгограде сети уличного освещения отдадут в концессию

Сейчас освещено менее 80 процентов территории Волгограда. Даже в центре города есть неосвещенные участки. И пробираться по ним приходится в кромешной мгле. К тому же существующие сети изношены на 65−70 процентов.

— У нас на содержании находится 44 тысячи светоточек и 1200 километров линии уличного освещения. Мы разработали ведомственную программу, согласно которой нужно еще 10 тысяч точек, чтобы довести освещенность города до ста процентов. Надо заменить 12 тысяч бетонных опор, — говорит руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов. — На все это требуется больше миллиарда рублей. При нынешнем финансировании привести все в порядок удастся лет через 50.

Сеть уличных фонарей в Волгограде активно развивалась с середины 1950-х до 1990-х годов прошлого века. Затем последовали два десятилетия, когда денег не хватало даже на поддержание уличного освещения в рабочем состоянии. Некоторое имущество перешло в частные руки. Ежегодно на содержание электросетей расходуется 200 миллионов рублей. На модернизацию десятков километров линий в городском бюджете средств нет. Волгоградгорсвет в состоянии лишь менять перегоревшие лампочки. Очевидно, что без привлечения частных средств не обойтись. И инвестор уже есть. Срок планируемого концессионного соглашения с ним составит 15 лет.

Компания, заинтересовавшаяся уличным освещением города-героя, — производитель опор и осветительных приборов. Волгоград интересен этому инвестору с точки зрения реализации своей продукции без конкурсной процедуры (и вытекающего из этого падения цены) и взимания платы с провайдеров за размещение проводов на своих опорах.

— На заседании комитета по муниципальному имуществу мы этот вопрос рассматривали. Конечно, инвестиции необходимы. Все это прекрасно понимают. У нас много решений судов, обязывающих провести освещение улиц. Инвестор, заходя в регион, вкладывает порядка 250 миллионов рублей в первый год работы и на следующий столько же. На третий год предусмотрено уже 400 миллионов. Городской бюджет будет вкладывать средства в проект только на четвертый год, после того как будут видны результаты. Сумма бюджетных вливаний составит 425 миллионов рублей, — отметил депутат гордумы Андрей Гимбатов.