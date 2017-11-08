Пешеходный бульвар напротив стадиона «Ростов-Арена» будет готов в конце апреля 2018 года
В Ростове пешеходный бульвар в левобережной зоне напротив стадиона «Ростов-Арена» будет готов к 30 апреля 2018 года. Об этом сообщает
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В Ростове пешеходный бульвар в левобережной зоне напротив стадиона «Ростов-Арена» будет готов к 30 апреля 2018 года. Об этом сообщает
Проект разбит на два этапа. На первом — будут выполнены основные работы по благоустройству и озеленению территории, обустройству велодорожек, проездов. Он будет реализован к концу 2017 года. На втором этапе приобретут и установят малые архитектурные формы, спортивные, детские площадки и модульные здания.
В сообщении отмечается, что работы ведутся с опережением графика.