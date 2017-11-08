Пешеходный бульвар напротив стадиона «Ростов-Арена» будет готов в конце апреля 2018 года

Проект разбит на два этапа. На первом — будут выполнены основные работы по благоустройству и озеленению территории, обустройству велодорожек, проездов. Он будет реализован к концу 2017 года. На втором этапе приобретут и установят малые архитектурные формы, спортивные, детские площадки и модульные здания.