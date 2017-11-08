Эксперты подсчитали себестоимость iPhone X
Аналитическое агентство TechInsights подсчитало стоимость всех компонентов новой модели телефона iPhone X и вычислило реальную стоимость устройства, сообщают информагентства.
Аналитическое агентство TechInsights подсчитало стоимость всех компонентов новой модели телефона iPhone X и вычислило реальную стоимость устройства, сообщают информагентства.
Так, по подсчетам, безрамочный экран обошелся компании Apple значительно дороже, на 36 долларов. Стоимость одного такого дисплея составляет 65 долларов. Данный компонент является самой дорогой частью iPhone X. В итоге, чистая стоимость новинки составила 357 долларов, тогда как минимальная цена телефона в магазинах составляет 999 долларов.
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