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10:02 (мск), источник: БЕЛТА

Эксперты подсчитали себестоимость iPhone X

Аналитическое агентство TechInsights подсчитало стоимость всех компонентов новой модели телефона iPhone X и вычислило реальную стоимость устройства, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Так, по подсчетам, безрамочный экран обошелся компании Apple значительно дороже, на 36 долларов. Стоимость одного такого дисплея составляет 65 долларов. Данный компонент является самой дорогой частью iPhone X. В итоге, чистая стоимость новинки составила 357 долларов, тогда как минимальная цена телефона в магазинах составляет 999 долларов.

Новинка поступила в продажу совсем недавно и сразу же вызвала шквал возмущений из-за цены. Пользователи, которые уже успели испытать iPhone X в деле, оставляют неоднозначные комментарии. Поступают жалобы на проблемы в работе Face ID, а также на безрамочный экран.

Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с кофеПо поводу высокой стоимости iPhone X высказался глава компании UBS Securities Стивен Милунович. Он заявил, что еще несколько лет назад никто и представить себе не мог, что мобильный телефон будет столько стоить.

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