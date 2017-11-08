Эксперты подсчитали себестоимость iPhone X

Источник: БЕЛТА

Так, по подсчетам, безрамочный экран обошелся компании Apple значительно дороже, на 36 долларов. Стоимость одного такого дисплея составляет 65 долларов. Данный компонент является самой дорогой частью iPhone X. В итоге, чистая стоимость новинки составила 357 долларов, тогда как минимальная цена телефона в магазинах составляет 999 долларов.

Новинка поступила в продажу совсем недавно и сразу же вызвала шквал возмущений из-за цены. Пользователи, которые уже успели испытать iPhone X в деле, оставляют неоднозначные комментарии. Поступают жалобы на проблемы в работе Face ID, а также на безрамочный экран.