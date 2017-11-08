В четырех районах Перми отключат воду

Также с 10:00 до 19:00 9 ноября водоснабжение будет отключено по следующим адресам: ул. Академика Курчатова, 1а, 1б, 1 В, 2, 2а, 3, 4а, 4б, 9, 9а, ул. Василия Васильева, 3, 31, 3б, 5, 7, ул. Гусарова, 10, 14.



С 09:00 до 20:00 11 ноября отключение воды запланировано в домах: ул. Адмирала Старикова, 1, 11, 13, 13а, 15, 23, 27, 28, 29, 3, 35, 37, 43, 49, 5, 7, 8, 9а, ул. Александра Щербакова, 12−22, 22а, 23−26, 26а, 27−30, 32−37, 37а, 38−40, 42, 43, 43а, 43б, 43 В, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 49, 61, ул. Белозерская, 1, 10, 12−17, 3, 30, 34, 5, 7, 8, 9, ул. Валежная, 1, 13, 15, 3, 5, 7, ул. Верхоянская, 23, Вилюйский переулок, 3, ул. Героя Васькина, 10−12, 3, 5, ул. Делегатская, 25, 27, 29, 34, 35, 35а, 37, 39а, 39б, 41, 43, 43а, ул. Домостроительная, 1, 2б, 31, 32, 4, 6, 7, 9, ул. Ереванская, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 37, 48, 52, ул. Криворожская, 33, 35, 36, 37, 40, 42, ул. Лоцманская, 13, ул. Оргалитовая, 2, 3, 4, 6, 7, ул. Памирская, 1, 28, 32а, 7, ул. Перевалочная, 2, ул. Социалистическая, 10, 10п, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 24а, 26, 28, 4, 6, 7, 8, 9, ул. Томская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, ул. Цимлянская, 13, 17, 19, 19б, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 4, 7, 9.



В этот же день с 09:00 до 19:00 без водоснабжения останутся жители домов: ул. Окулова, 37, 46, 47, 47а, 73а, 75а, ул. Плеханова, 2.