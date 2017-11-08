В Калининград не пустили 26 тонн говядины из Аргентины
При ввозе из Аргентины крупной партии говядины выявлено нарушение ветеринарных требований.
При ввозе из Аргентины крупной партии говядины выявлено нарушение ветеринарных требований.
Как сообщили калининградским «Вестям» в региональном управлении Россельхознадзора, 26 тонн мороженых субпродуктов (язык, печень, сердце) прибыли из Южной Америки в порт Калининграда.
Однако при растаможивании груза выяснилось, что в ветеринарном сертификате указано предприятие, не аттестованное для данного вида деятельности.
Речь идет о предприятии Matadero y Frigorifiсo EL Mercedino S.A.
Выпуск груза приостановлен.