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12:45 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининград не пустили 26 тонн говядины из Аргентины

При ввозе из Аргентины крупной партии говядины выявлено нарушение ветеринарных требований.

Как сообщили калининградским «Вестям» в региональном управлении Россельхознадзора, 26 тонн мороженых субпродуктов (язык, печень, сердце) прибыли из Южной Америки в порт Калининграда.

Однако при растаможивании груза выяснилось, что в ветеринарном сертификате указано предприятие, не аттестованное для данного вида деятельности.

Речь идет о предприятии Matadero y Frigorifiсo EL Mercedino S.A.

Выпуск груза приостановлен.

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