Почтовые отделения нового формата появятся в Хабаровске

Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

В ноябре начинается модернизация двух почтовых отделений Хабаровска. Уже в первом квартале следующего года горожане станут посетителями современных почтовых офисов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФПС Хабаровского края филиал ФГУП «Почта России».

Почта России проведет капитальный ремонт помещений почтовых отделений 680018 (ул. Руднева, 81), 680021 (пер. Ленинградский, 13) и полностью изменит процесс обслуживания пользователей почтовых услуг. Здесь будет установлено оборудование для самообслуживания, применены эргономичные решения и внедрены самые передовые технологии. Так, посетители с помощью терминала смогут самостоятельно упаковать, взвесить и оплатить почтовые отправления. В зоне круглосуточного самообслуживания таких отделений будут размещены почтоматы для самостоятельного получения отправлений.

На время выполнения ремонтных работ обслуживание пенсионеров на дому будет осуществляться по графику без изменений.