Почтовые отделения нового формата появятся в Хабаровске
Процесс обслуживания пользователей почтовых услуг полностью изменится.
Процесс обслуживания пользователей почтовых услуг полностью изменится.
Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.
В ноябре начинается модернизация двух почтовых отделений Хабаровска. Уже в первом квартале следующего года горожане станут посетителями современных почтовых офисов, сообщили ИА AmurMedia в
Почта России проведет капитальный ремонт помещений почтовых отделений 680018 (ул. Руднева, 81), 680021 (пер. Ленинградский, 13) и полностью изменит процесс обслуживания пользователей почтовых услуг. Здесь будет установлено оборудование для самообслуживания, применены эргономичные решения и внедрены самые передовые технологии. Так, посетители с помощью терминала смогут самостоятельно упаковать, взвесить и оплатить почтовые отправления. В зоне круглосуточного самообслуживания таких отделений будут размещены почтоматы для самостоятельного получения отправлений.
На время выполнения ремонтных работ обслуживание пенсионеров на дому будет осуществляться по графику без изменений.
С 11 ноября почтовое отделение 680021 временно разместится в ОПС 680038 по адресу: ул. Волочаевская, 188. С 18 ноября клиентов почтового отделения 680018 будут обслуживать на территории отделения 680042 по адресу: ул. Шелеста, 112. В настоящее время здесь оборудуются дополнительные рабочие места для сотрудников.