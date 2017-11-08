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10:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска закупит 49 машин для уборки и ремонта улиц

Технику для уборки улиц закупят в кредит, с её помощью можно будет эффективно убирать не только дороги, но и тротуар, рассказали в муниципалитете.

Мэрия Новосибирска закупит 49 машин для уборки и ремонта улиц, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Глава города Анатолий Локоть поставил задачу вывести новую технику на уборку города в январе. Сейчас объявлен конкурс на закупку оборудования. Планируется, что 49 машин закупят в кредит.

«Уверен, новосибирцы в новом году оценят качество содержания дорог и, что очень важно, тротуаров», — рассказал Анатолий Локоть.

Первая партия техники поступит в конце декабря. Сначала придут машины, необходимые для работы в зимний период: коммунальные машины, снегопогрузчики, самосвалы и пескоразбрасыватели. Второй прибудет техника для работы в летнее время: вакуумно-подметальные машины (их заказано 10 штук, по одной на каждый район), бульдозеры.

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