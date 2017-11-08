Мэрия Новосибирска закупит 49 машин для уборки и ремонта улиц, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Глава города Анатолий Локоть поставил задачу вывести новую технику на уборку города в январе. Сейчас объявлен конкурс на закупку оборудования. Планируется, что 49 машин закупят в кредит.

«Уверен, новосибирцы в новом году оценят качество содержания дорог и, что очень важно, тротуаров», — рассказал Анатолий Локоть.