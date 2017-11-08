Мэрия Новосибирска закупит 49 машин для уборки и ремонта улиц
Технику для уборки улиц закупят в кредит, с её помощью можно будет эффективно убирать не только дороги, но и тротуар, рассказали в муниципалитете.
Технику для уборки улиц закупят в кредит, с её помощью можно будет эффективно убирать не только дороги, но и тротуар, рассказали в муниципалитете.
Мэрия Новосибирска закупит 49 машин для уборки и ремонта улиц, об этом сообщает
Глава города Анатолий Локоть поставил задачу вывести новую технику на уборку города в январе. Сейчас объявлен конкурс на закупку оборудования. Планируется, что 49 машин закупят в кредит.
«Уверен, новосибирцы в новом году оценят качество содержания дорог и, что очень важно, тротуаров», — рассказал Анатолий Локоть.
Первая партия техники поступит в конце декабря. Сначала придут машины, необходимые для работы в зимний период: коммунальные машины, снегопогрузчики, самосвалы и пескоразбрасыватели. Второй прибудет техника для работы в летнее время: