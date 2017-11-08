Бурков вынес приговор капремонту в Омской области

Сегодня, 8 ноября, на встрече с представителями Общественной палат врио губернатора Омской области Александр Бурков раскритиковал программу капремонта в регионе.

По его словам, неправильно ремонтировать в ветхих домах одни крыши. В пример он привел родную Свердловскую область, где в капремонт входит и ремонт фасадов, и проведение коммуникаций.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— У нас огромная несобираемость денег за капремонт. И потом мы делаем один вид работ — крыши. В других регионах, например, на Урале делают фасады и коммуникации.

Глава региона призвал переработать программу капитального ремонта и обратился за поддержкой к членам Общественной палаты.