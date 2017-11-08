В Калининграде открыли после ремонта мост на Киевской

Движение по мосту закрыли 28 сентября. По итогам аукциона контракт на ремонт дорожного покрытия на путепроводе заключен с ООО «Корнер». Стоимость работ — 4,6 млн рублей, средства выделены из городского бюджета. По условиям контракта, подрядчик должен был убрать брусчатку и рельсы, обновить гидроизоляцию, барьерные ограждения и уложить асфальтобетонное покрытие.