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10:39 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде открыли после ремонта мост на Киевской

В Калининграде после ремонта открыли для движения мост на улице Киевской, передаёт корреспондент «Нового Калининграда» с места событий.

Источник: Новый Калининград

Напомним, мост планировалось открыть к 15 ноября, однако работы удалось завершить досрочно.

Движение по мосту закрыли 28 сентября. По итогам аукциона контракт на ремонт дорожного покрытия на путепроводе заключен с ООО «Корнер». Стоимость работ — 4,6 млн рублей, средства выделены из городского бюджета. По условиям контракта, подрядчик должен был убрать брусчатку и рельсы, обновить гидроизоляцию, барьерные ограждения и уложить асфальтобетонное покрытие.

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