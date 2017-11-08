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10:37 (мск), источник: Publika.md

На оптовых складах в Бельцах не осталось запасов древесины

В Бельцах дефицит дров. На оптовых складах запасов не осталось. Коммерсанты говорят, что лесные хозяйства на севере страны еще не начали заготовку древесины.

Источник: Publika.md

Анна Симинчук ютится с двуми детьми в одной комнате, которую обогревает кондиционер. Затраты большие, но дров в доме нет.

Счастливчики, которым удается найти поленья, покупают без раздумий, хотя они дороже кругляков.

«У них нет брусьев, продают только поленья. Специально, чтобы больше заработать. Складометр древесины выходит дешевле».

Коммерсанты признают: из-за дефицита цены на дрова выросли в среднем на 15−20 процентов.

В заповеднике «Пэдуря Домняскэ» заверяют, что скоро начнут заготовку дров.

«На прошлой неделе получили разрешение Экологической инспекции и агентства “Молдсильва”. Сейчас инструктируем работников, потом начнем сбор древесины».

Складометр поленьев на оптовых базах в Бельцах стоит 800−1200 леев — почти на 150 леев дороже, чем месяц назад.

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