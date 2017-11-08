Нарушения основных систем выявлены в работе Московского центра управления полетами

Источник: РИА "Новости"

«Зафиксировано два случая нарушения в работе основных систем: 19 октября произошел отказ в работе комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) “Синтез-АР4” на секторе УВД “Москва-подход 2” (зона прилета и вылета над Шереметьево — прим. ред.), — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. — 24 октября произошло нарушение работоспособности в части автоматической обработки сообщений плановой информации».

Факт сбоев ТАСС подтвердили и в разработчике системы, «Концерне ВКО «Алмаз-Антей».

В первом случае, указано в письме, отказ был «парирован средствами встроенного и автономного резервирования». Перерыва в информационном обеспечении не было. Во втором случае помог перезапуск некоторых серверов.

В ГК по ОрВД (курирует деятельность всех авиадиспетчеров) и в Росавиации (курирует ГК) от комментариев отказались. В Минтрансе ТАСС сообщили, что письмо получено и будет рассмотрено в установленном порядке.

Причины сбоев

В «Алмаз-Антее» сообщили, что «кратковременный сбой, произошедший 19 октября 2017 года, был вызван перегрузкой АРМ диспетчера радиолокационного контроля, произошедшей по причине некорректной настройки параметра глубины анализа истории трека, влияющего, в частности, на сложность решения задач обнаружения конфликтов».

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«Нарушение процесса автоматической обработки плановых сообщений, случившееся 24 октября, произошло из-за поступления на АРМ диспетчера планирования входящего сообщения с нарушением формата», — отметили в концерне.

В течение почти двух часов сменный инженер МЦ АУВД осуществлял перезапуск серверных программ, сообщили ТАСС в «Алмаз-Антее». В компании добавили, что длительное время устранения проблемы связано с отсутствием опыта у персонала эксплуатанта. По результатам анализа сбоя выработан комплекс мер, направленных на устранение возможности повторения подобных сбоев, добавили в концерне.

По словам источника ТАСС в Госкорпорации по ОрВД, перезапуск системы выполняют сотрудники концерна. Также он сказал, что нештатная ситуация была связана с нарушением геолокационных показателей и в теории могла привести к возникновению угрозы опасного сближения самолетов в воздухе.

Нештатные ситуации, возникшие во Внуково 19 и 24 октября, никак не могли повлиять — и не повлияли — на безопасность полетов. Дмитрий Савицкий Заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей»

Идет процесс приработки системы, добавил Савицкий. В начальном периоде эксплуатации возможны — и возникают — сбои в работе подобных систем самых передовых мировых разработчиков, сообщил он.

О новой системе

Система «Синтез-АР4» была введена 9 октября. До этого ГК по ОрВД с 1981 года использовала шведскую систему «Теркас». По данным газеты «Коммерсант», ресурс «Теркаса» был исчерпан еще в 1996 году, в 2015—2016 годах было четыре полных отказа системы, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году. Вместе с вводом новой системы также был принят в эксплуатацию новый Центр управления полетами (ЦУП). Общая сумма инвестиций в московский ЦУП составила 3,6 млрд рублей (2,5 млрд рублей бюджетных средств). Планировалось ввести ЦУП еще в 2013 году, но ввод откладывался по разным причинам.

Другие проблемы «Синтеза»

Наибольшую огласку в СМИ получил инцидент, когда стало известно, что Росавиация не приняла новый ЦУП из-за протекающей крыши здания. «Работы по ремонту кровли здания нового ЦУП выполнены в полном объеме… Замечаний по кровле нет», — говорится в письме Моисеенко.

Однако, отмечалось, что новая система не имеет аналогов в РФ по сложности, а ее характеристики соответствуют международным стандартам. Система значительно упростила обеспечение полетов гражданской и государственной авиации.

Также в письме указывается, что за время работы системы были выявлены неисправности девяти мониторов диспетчеров, пять из них удалось починить.