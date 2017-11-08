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12:01 (мск), источник: ТАСС

Нарушения основных систем выявлены в работе Московского центра управления полетами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Новая система «Синтез-АР4», с помощью которой ведется управление воздушным движением в московской зоне и над центром европейской части РФ, за 17 дней работы (с 10 по 27 октября) дважды дала сбой. Это следует из письма руководителя ФГУП «Госкорпорации по организации воздушного движения» («ГК по ОрВД», непосредственно использует систему) Игоря Моисеенко заместителю министра транспорта РФ Валерию Окулову.

Источник: РИА "Новости"

«Зафиксировано два случая нарушения в работе основных систем: 19 октября произошел отказ в работе комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) “Синтез-АР4” на секторе УВД “Москва-подход 2” (зона прилета и вылета над Шереметьево — прим. ред.), — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. — 24 октября произошло нарушение работоспособности в части автоматической обработки сообщений плановой информации».

Факт сбоев ТАСС подтвердили и в разработчике системы, «Концерне ВКО «Алмаз-Антей».

В первом случае, указано в письме, отказ был «парирован средствами встроенного и автономного резервирования». Перерыва в информационном обеспечении не было. Во втором случае помог перезапуск некоторых серверов.

В ГК по ОрВД (курирует деятельность всех авиадиспетчеров) и в Росавиации (курирует ГК) от комментариев отказались. В Минтрансе ТАСС сообщили, что письмо получено и будет рассмотрено в установленном порядке.

Причины сбоев

В «Алмаз-Антее» сообщили, что «кратковременный сбой, произошедший 19 октября 2017 года, был вызван перегрузкой АРМ диспетчера радиолокационного контроля, произошедшей по причине некорректной настройки параметра глубины анализа истории трека, влияющего, в частности, на сложность решения задач обнаружения конфликтов».

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«Нарушение процесса автоматической обработки плановых сообщений, случившееся 24 октября, произошло из-за поступления на АРМ диспетчера планирования входящего сообщения с нарушением формата», — отметили в концерне.

В течение почти двух часов сменный инженер МЦ АУВД осуществлял перезапуск серверных программ, сообщили ТАСС в «Алмаз-Антее». В компании добавили, что длительное время устранения проблемы связано с отсутствием опыта у персонала эксплуатанта. По результатам анализа сбоя выработан комплекс мер, направленных на устранение возможности повторения подобных сбоев, добавили в концерне.

По словам источника ТАСС в Госкорпорации по ОрВД, перезапуск системы выполняют сотрудники концерна. Также он сказал, что нештатная ситуация была связана с нарушением геолокационных показателей и в теории могла привести к возникновению угрозы опасного сближения самолетов в воздухе.

Нештатные ситуации, возникшие во Внуково 19 и 24 октября, никак не могли повлиять — и не повлияли — на безопасность полетов.
Дмитрий Савицкий
Заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей»

Идет процесс приработки системы, добавил Савицкий. В начальном периоде эксплуатации возможны — и возникают — сбои в работе подобных систем самых передовых мировых разработчиков, сообщил он.

О новой системе

Система «Синтез-АР4» была введена 9 октября. До этого ГК по ОрВД с 1981 года использовала шведскую систему «Теркас». По данным газеты «Коммерсант», ресурс «Теркаса» был исчерпан еще в 1996 году, в 2015—2016 годах было четыре полных отказа системы, нагрузка ложилась на резервную систему, установленную в 2008 году. Вместе с вводом новой системы также был принят в эксплуатацию новый Центр управления полетами (ЦУП). Общая сумма инвестиций в московский ЦУП составила 3,6 млрд рублей (2,5 млрд рублей бюджетных средств). Планировалось ввести ЦУП еще в 2013 году, но ввод откладывался по разным причинам.

Другие проблемы «Синтеза»

Наибольшую огласку в СМИ получил инцидент, когда стало известно, что Росавиация не приняла новый ЦУП из-за протекающей крыши здания. «Работы по ремонту кровли здания нового ЦУП выполнены в полном объеме… Замечаний по кровле нет», — говорится в письме Моисеенко.

Однако, отмечалось, что новая система не имеет аналогов в РФ по сложности, а ее характеристики соответствуют международным стандартам. Система значительно упростила обеспечение полетов гражданской и государственной авиации.

Также в письме указывается, что за время работы системы были выявлены неисправности девяти мониторов диспетчеров, пять из них удалось починить.

Всего же, пишет Моисеенко, к системе было предъявлено 16 замечаний, 13 из них уже устранил разработчик («Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Остальные замечания планируется устранить до 20 ноября. Отказов основных средств обработки и отображения аэронавигационной и плановой диспетчерской информации не было, сообщил в письме Моисеенко.

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