В Башкирии снят карантин по ящуру
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Карантин по вирусу ящуру, введенный в ряде населенных пунктов Туймазинского и Буздякского района, снят.
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Карантин по вирусу ящуру, введенный в ряде населенных пунктов Туймазинского и Буздякского района, снят.
Ограничение
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Как сообщало агентство «Башинформ», в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.
Вирус ящура был обнаружен в двух районах Башкортостана — Туймазинском и Буздякском.