В Башкирии снят карантин по ящуру

Ограничение из-за вспышки вируса ящура в этих двух районах республики вводилось сроком на 21 день, согласно Указу главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

«Все живы-здоровы, карантин снят. Все плановые мероприятия проведены, включая заключительную дезинфекцию. Выплаты компенсаций населению за уничтоженный скот завершены в полном объеме и во всех населенных пунктах. Настроение у людей неплохое. Хотят закупать скот вновь. Будем помогать им с завозом скота», — рассказал агентству «Башинформ» глава Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.