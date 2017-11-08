Поезд из Ростова в Адлер будет обслуживаться только двухэтажными составами

С 14 сентября, когда на этом маршруте был введен двухэтажный состав, он чередовался с обычным. С 10 декабря, с введением второго двухэтажного состава, в поезде не будет плацкартных вагонов. В каждом составе будет 11 вагонов, каждый вагон вмещает 64 пассажира.

Помимо этого, немного изменится расписание движения поезда в сторону Адлера: из Ростова он будет уходить в 20:55, а прибывать в Адлер на 11 минут раньше, чем сейчас — в 8:21. Минимальная цена билета на этот поезд в одну сторону с 10 декабря составит 1232 рубля.