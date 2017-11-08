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12:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Огурцы, рыба и апельсины подорожали, а картофель и сахар подешевели в Приангарье

На 0,6% в среднем выросли цены на продовольственные товары в октябре 2017 года в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

На 0,6% в среднем выросли цены на продовольственные товары в октябре 2017 года в Иркутской области. Как 8 ноября сообщает Иркутскстат, более всего подорожали свежие огурцы (на 88%), помидоры (на 48%), яйца (на 16%), икра лососевых рыб (на 9%), рыба мороженая разделанная и апельсины (на 5%). На 1−3% дороже стало мясо животных и птицы, некоторые рыбопродукты, сырки творожные, мороженое и овощные консервы. В тех же пределах увеличились цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, морковь, орехи, минеральную и питьевую воду. В то же время продолжают дешеветь капуста белокочанная (на 10%), свекла (на 9%), лук (на 8%), яблоки, груши (на 5%), лимоны, картофель (на 4%), чеснок и бананы (на 3%). Сахар стал на 8% дешевле, чем в сентябре.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,5%. Больше всего подорожали блузки для девочек школьного возраста, кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, белье для новорожденных и детей ясельного возраста (на 4%). На 1−3% дороже стали шелковые платьевые ткани, полотенца, детская одежда, меха и меховые изделия, мужская и детская обувь, моющие и чистящие средства, табачные изделия, металлическая и фарфоро-фаянсовая посуда, диван-кровати, смартфоны, фотоаппараты, новые импортные легковые автомобили и шины для автомобилей. Такое же повышение цен зафиксировано на ряд электробытовых приборов (стиральные машины, пылесосы, печи микроволновые, плиты бытовые, чайники и утюги), флеш-накопители и компьютеры планшетные.

Из медицинских товаров повысились цены на аспирин, настойку пустырника (на 3%) и винпоцетин (на 2%). В то же время снизились цены на корвалол (на 5%), индапамид, поливитамины без минералов (на 4%), стрепсилс, анальгин (на 3%), глицин, валидол и сульфацетамид (на 2%).

Кроме того, за месяц заметно подешевели проезд в поездах дальнего следования (на 9,4%), авиабилеты (2,3%), экскурсионные поездки во Францию, Германию, Финляндию (на 3−5%), проживание в гостинице, услуги в сфере внутреннего туризма (1,4%-1,8%). На 2,6% снизилась плата за пользование потребительским кредитом. Одновременно зарегистрировано увеличение стоимости проживания в студенческом общежитии (на 9,1%), отдыха в Таиланде (7%), ветеринарных услуг (4,5%), ремонта, пошива одежды, работ по облицовке кафельной плиткой, проезда в междугородном автобусе, помывки в бане, медицинских услуг, поездки в Грецию (на 1−3%).

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