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15:26 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Почти бесплатное жилье в Риге

В центре Риги немало пустующих зданий, которые никак не используются их хозяевами.

Сообщество Free Riga с разрешения владельцев осваивает такие строения.

Участники Free Riga селятся в пустующие дома, облагораживают прилегающую территорию, устраивают творческие мастерские.

К сообществу могут присоединиться все желающие. При этом у человека появляется возможность почти бесплатно жить в занятых Free Riga помещениях.

Хозяева домов получают скидку на налог на недвижимость и землю за то, что пустили к себе активистов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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