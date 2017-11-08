Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россияне возмутились из-за нового «Евровидения»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
11:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские чиновники грозят предприятиям-должникам «горящей землёй»

Больше всего не выплаченного заработка приходится на фирмы, занимающиеся строительством.

Источник: Восток Медиа

Больше полумиллиарда рублей задолжали предприятия дальневосточной столицы своим работникам. Львиную долю долгов составляют невыплаты Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») — свыше 400 миллионов рублей и «Дальмостостроя» — около 120 миллионов.

На предприятия строительной отрасли приходится 98% долгов по зарплате. Больше 90 процентов предприятий — банкроты. Экономически активные фирмы должны своим работникам 5,5 миллиона рублей — это меньше 1% от общей суммы. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в реестр должников попал и муниципальный застройщик — МУП «УКС». В прошлом месяце он снизил задолженность по зарплате в два раза. В ноябре начнётся оздоровление предприятия, в ноябре руководство обещает выплатить всю зарплату.

«Эффективный инструмент администрации города — административное давление. Необходимо создать для руководителей предприятий, которые не оплачивают труд работников, такие условия, чтобы у них “земля под ногами горела”. Эту функцию комиссия выполняет. Со времени проведения предыдущего заседания комиссии шесть руководителей компаний погасили задолженность. А в целом за десять месяцев 20 организаций оплатили порядка 120 миллионов рублей задолженности по зарплате перед своими работниками», — заявил начальник управления экономического развития администрации Александр Анисимов.

Предприниматели объясняют, что погасить задолженность им мешает ряд проблем: обременение, наложенное службой судебных приставов, выплата долгов по налогам, после которой денег на зарплату не остаётся. Вице-мэр города Сергей Кравчук попросил помощи в решении первого вопроса у приставов, а по вопросу налогов посоветовал идти в суд.

«Сегодня есть практика в судах. Пенсионный фонд, налоги — все это, безусловно, нужно, но заработная плата важнее: это коллектив, люди, семьи и дети. Обратитесь в арбитражный суд, они сейчас идут на это. Налоговая не будет против, я думаю», — отметил Сергей Кравчук.

Большинство предприятий-должников пообещали до конца года выплатить заработную плату своим сотрудникам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Незаменимый вице-губернатор возвращается в «белый дом» Приморья
Одного из пилотов летевшего в Хабаровский край Ан-2 не удалось спасти
На суд по делу Улюкаева принесли два миллиона долларов
Главу крымского УФАС нашли мертвым
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Актриса Людмила Светлова: «В декрете профессии обнуляются» Чем заняться в декрете? Можно освоить новый язык, вышивать крестиком или сдать на права. Актриса и мама двоих детей Людмила Светлова в декрете стала выкладывать в Instagram забавные видеоролики с песнями на злободневные родительские темы. Их популярность растет с каждым днем, наверняка вы их видели. Мы поговорили с ней – о детях, карьере и, конечно же, юморе.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь