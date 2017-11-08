Хабаровские чиновники грозят предприятиям-должникам «горящей землёй»

Источник: Восток Медиа

Больше полумиллиарда рублей задолжали предприятия дальневосточной столицы своим работникам. Львиную долю долгов составляют невыплаты Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») — свыше 400 миллионов рублей и «Дальмостостроя» — около 120 миллионов.

На предприятия строительной отрасли приходится 98% долгов по зарплате. Больше 90 процентов предприятий — банкроты. Экономически активные фирмы должны своим работникам 5,5 миллиона рублей — это меньше 1% от общей суммы. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в реестр должников попал и муниципальный застройщик — МУП «УКС». В прошлом месяце он снизил задолженность по зарплате в два раза. В ноябре начнётся оздоровление предприятия, в ноябре руководство обещает выплатить всю зарплату.

«Эффективный инструмент администрации города — административное давление. Необходимо создать для руководителей предприятий, которые не оплачивают труд работников, такие условия, чтобы у них “земля под ногами горела”. Эту функцию комиссия выполняет. Со времени проведения предыдущего заседания комиссии шесть руководителей компаний погасили задолженность. А в целом за десять месяцев 20 организаций оплатили порядка 120 миллионов рублей задолженности по зарплате перед своими работниками», — заявил начальник управления экономического развития администрации Александр Анисимов.

Предприниматели объясняют, что погасить задолженность им мешает ряд проблем: обременение, наложенное службой судебных приставов, выплата долгов по налогам, после которой денег на зарплату не остаётся. Вице-мэр города Сергей Кравчук попросил помощи в решении первого вопроса у приставов, а по вопросу налогов посоветовал идти в суд.

«Сегодня есть практика в судах. Пенсионный фонд, налоги — все это, безусловно, нужно, но заработная плата важнее: это коллектив, люди, семьи и дети. Обратитесь в арбитражный суд, они сейчас идут на это. Налоговая не будет против, я думаю», — отметил Сергей Кравчук.