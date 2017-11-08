Хабаровские чиновники грозят предприятиям-должникам «горящей землёй»
Больше всего не выплаченного заработка приходится на фирмы, занимающиеся строительством.
Больше всего не выплаченного заработка приходится на фирмы, занимающиеся строительством.
Больше полумиллиарда рублей задолжали предприятия дальневосточной столицы своим работникам. Львиную долю долгов составляют невыплаты Главного
На предприятия строительной отрасли приходится 98% долгов по зарплате. Больше 90 процентов предприятий — банкроты. Экономически активные фирмы должны своим работникам 5,5 миллиона рублей — это меньше 1% от общей суммы. Как сообщает
«Эффективный инструмент администрации города — административное давление. Необходимо создать для руководителей предприятий, которые не оплачивают труд работников, такие условия, чтобы у них “земля под ногами горела”. Эту функцию комиссия выполняет. Со времени проведения предыдущего заседания комиссии шесть руководителей компаний погасили задолженность. А в целом за десять месяцев 20 организаций оплатили порядка 120 миллионов рублей задолженности по зарплате перед своими работниками», — заявил начальник управления экономического развития администрации Александр Анисимов.
Предприниматели объясняют, что погасить задолженность им мешает ряд проблем: обременение, наложенное службой судебных приставов, выплата долгов по налогам, после которой денег на зарплату не остаётся.
«Сегодня есть практика в судах. Пенсионный фонд, налоги — все это, безусловно, нужно, но заработная плата важнее: это коллектив, люди, семьи и дети. Обратитесь в арбитражный суд, они сейчас идут на это. Налоговая не будет против, я думаю», — отметил Сергей Кравчук.
Большинство