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11:38 (мск), источник: Uralpress.ru

Сушков: Несмотря на сюрпризы погоды, аграрии Челябинской области собрали рекордный за последние четверть века урожай

В 2017 году аграрии Челябинской области собрали в бункерном весе 2 миллиона 417 тысяч тонн урожая, это на 17% выше прошлогоднего результата, и на 35 тысяч тонн (1,5%) больше, чем было собрано в 2011 урожайном году.

Об этом доложил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков на областном аппаратном совещании при губернаторе.

В текущем году погода преподносила аграриям сюрпризы — весенние заморозки, холодный июнь, град летом в ряде районов. Были опасения на счет будущего урожая. Но, несмотря на эти катаклизмы, аграриям области удалось успешно провести весенний сев и убрать выращенный урожай в оптимальные агрономические сроки.

«Нынешний год стал одним из самых успешных в растениеводстве Южного Урала за последние 25 лет», — отметил Сергей Сушков.

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Последние шесть лет в регионе отмечается устойчивая положительная динамика в сборе зерновых. По словам министра, это достижение связано «с совершенствованием технологий и повышением культуры земледелия, повышением эффективности государственной поддержки, оказываемой из федерального и регионального бюджетов, расширением парка высокопроизводительной техники».

С ростом валового сбора зерновых и зернобобовых культур с 2012 года также увеличивается их урожайность — с 15,4 центнера с гектара в 2016 году до 17,7 центнера с гектара в 2017 году. «Валовой сбор пшеницы, ячменя вырос на 14% к уровню прошлого года (на 268 тысяч тонн), зернобобовых (горох, нут, чечевица, люпин) — более чем в 2 раза (на 226% к уровню 2016 года), овса — на 29%, гречихи — на 83%», — констатировал глава регионального минсельхоза.

По словам Сергея Сушкова, в области пока в наибольшая площадь засевается пшеницей пшеницы (около 1 миллиона гектар). На все больше площадей стало отводиться под востребованные на рынке культуры, которые по ценовой конъюнктуре превосходят пшеницу.

«Это гречиха (крупяная культура), горох и люпин (бобовые), масличные — подсолнечник, лён, соя и рапс», — уточнил министр. В этом году впервые собрано 5 тыс. тонн сои, это в 3 раза больше уровня прошлого года. Валовой сбор подсолнечника увеличился с 2012 года в 8 раз, и в этом году может составить 100 тысяч тонн.

Помимо высоких урожаев отмечается и хорошее качество выращенного зерна. Большая часть собранной пшеницы (78%) идет на продовольственные цели (3 и 4 класса), стекловидность твердых сортов пшеницы колеблется от 50 до 75 процентов. Челябинская область может поставлять пшеницу, а также другие культуры во все провинции Китая. Соответствующие протоколы уже подписаны.

Кроме того, предприятия и фермеры области в этом году собрали 109 тысяч тонн картофеля (на 17 тыс. тонн больше 2016 года). Планируется собрать 22 тысячи тонн овощей закрытого грунта.

Отдельно министр подчеркнул, что на увеличение урожайности нацелены региональная система господдержки аграрного сектора. В этом году аграрии получили 490,9 миллиона рублей несвязанной поддержки (из федерального и регионального бюджетов), 30 миллионов рублей в виде погектарных субсидий на производство масличных культур и товарного картофеля (из областной казны) и 200 миллионов рублей — на обновление технического парка. Это позволило аграриям приобрести техники на 2 миллиарда рублей (в прошлом году — 1,5 миллиарда).

В этом году впервые выплачены субсидии на проведение НИОКР (12 миллионов рублей) и на приобретение программного обеспечения (9 миллионов рублей), а также будут выплачены субсидии (10 миллионов рублей) на введение в оборот незадействованных сельхозугодий. Аграрии получили субсидии на приобретение минеральных удобрений — 30 миллионов рублей.

В области уже ведется работа по составлению структуры посевов сельскохозяйственных культур на 2018 год.

«Упор делается на то, чтобы не сократить посевные площади в сравнении с уровнем 2017 года и создать условия для выполнения взятых на себя обязательств», — подчеркнул министр. Также осенью заложен яблоневый сад площадью 9,7 гектара. Всего в области заложено 12 гектаров яблоневого сада. В следующем году будет первый сбор яблок в садах интенсивного типа закладки 2015 года.

Губернатор Борис Дубровский поблагодарил аграриев за высокую динамику развития сельскохозяйственного производства. «Хочется выразить уверенность в том, что мы сохраним эти темпы и в будущем, 2018 году», — подытожил глава региона.

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