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11:41 (мск), источник: ТАСС

Транспортную развязку в екатеринбургский район Академический построят в 2019 году

Одна из самых напряженных в Екатеринбурге развязок включена в перечень объектов 2019 года федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство транспортной развязки Амундсена-Объездная — одной из самых напряженных в Екатеринбурге — включено в перечень объектов 2019 года Федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает портал akademekb.ru со ссылкой на замглавы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова.

«Решение принято в ответ на обращение жителей самого молодого екатеринбургского района “Академический”. Чиновник отметил, что проект будет реализован при достаточном уровне финансирования», — сказано в сообщении.

«Жители Академического собирали подписи за строительство развязки Амундсена-Объездная и за строительство дороги по ул. Чкалова от Вонсовского до Краснолесья. Сегодня мы получили положительный ответ за подписью нашего экс -Главы Ленинского района, а ныне зам. главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова», — сообщает ресурс со ссылкой на ТОС «Академический».

«Мэрия планировала приступить к расшивке транспортного узла в районе пересечения улицы Амундсена и Объездной автодороги еще в 2014 году. По проекту развязка представляет собой неполный клевер с обустройством транспортной эстакады по оси Объездной автодороги и прохождением под ней проезжей части улицы Амундсена. Вместо съездов планируется организовать дублёры по правую и левую стороны от Объездной автодороги, которые разместятся на нижнем уровне этого транспортного узла в одной плоскости с проезжей частью улицы Амундсена», — поясняет ресурс.

«Также в октябре на публичных слушаниях был утвержден проект соединения улицы Амундсена с участком кольцевой автодороги (ЕКАД). Тендер на разработку проекта компания “РСГ-Академическое” объявляла в июне 2016 года. По планам на строительство закладывали больше 8 млн рублей», — сказано в сообщении. Ожидается, что новые развязки уменьшат нагрузку на транспортные артерии района и сократят время в пути от Академического до центра и других районов города.

В ТОС отметили, что ещё ожидается ответ по строительству улицы Чкалова, за которую жители района также собирали подписи.

Справка

Район Академический — крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей.

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