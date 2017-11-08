Рынок «Знаменский» остался должен Минимуществу Приангарья еще 15,6 млн рублей

Источник: IrkutskMedia.ru

УК «Торговый центр «Знаменский» выплатила министерству имущественных отношений Иркутской области часть долга, который на момент подачи иска составлял почти 16 млн рублей. Собственники рынка выплатили в начале ноября в счет погашения задолженности за четвертый квартал 2015 года 290 тысяч рублей. Оставшаяся сумма взыскания за неосновательное обогащение и процент на сумму долга составляют 15,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Истец в рамках судебного заседания представил доводы по исковому заявлению, относительно принадлежности участка министерству имущественных отношений региона, а также платежный документ, согласно которому предлагается снизить сумму исковых требований в связи с частичной оплатой долга (290 тысяч рублей). Кроме того, представитель Минимущества ходатайствовал о привлечении к участию в заседании в качестве третьей стороны — комитета по управлению муниципальным имуществом города. Ходатайство и заявление чиновника удовлетворены.

Следующее заседание по делу состоится 4 декабря.

Напомним, параллельно Арбитражным судом Иркутской области рассматривается иск министерства имущественных отношений Иркутской области к УК «Торговый центр «Знаменский» (об освобождении незаконно захваченной территории). При этом министерство, которое является собственником неразграниченной земли, допустило несколько ошибок в материалах дела — на это обратили внимание ответчик и судья. Во-первых, в доводах и заключении истца содержатся разные статьи, от трактовки которых зависит итоговая виндикация. Во-вторых, в исковом заявлении была указана площадь занятого участка в 16,6 тысячи кв. метров, при этом в описательной части уже указана другая площадь.