Росавтодор похвалил Челябинскую область за оперативный ремонт дорог

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) отметило оперативность и оптимальные сроки выполнения работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской области за 2017 год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса.

На реализацию программы было направлено 2 млрд рублей (в том числе половина — из федерального бюджета). В дорожном сезоне 2017 года проведены работы на 198 объектах, в том числе на 51 объекте региональных дорог, на 126 объектах дорог местного значения и на 21 федеральной.

«Челябинской областью достигнуты целевые показатели: ликвидировано 176 очагов аварийности, доля протяженности автомобильных дорог Челябинской агломерации в нормативном состоянии увеличена с 42,6% до 52,5%», — подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик.

По состоянию на 1 ноября завершены все запланированные на 2017 год работы. Отремонтировано 1,2 млн кв. метров дорожного покрытия, заменено и установлено 25 тыс. погонных метров барьерного ограждения, установлено 3,3 тыс. дорожных знаков, 138 светофоров, смонтировано 59,9 км линий наружного освещения, нанесено 95 тыс. кв. метров дорожной разметки, реконструировано 5,2 км автодорог регионального значения.