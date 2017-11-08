Из-за ящура в Башкирии началась досрочная инвентаризация скота

Напомним, именно в этих районах республики в начале октября был обнаружен вирус ящура. Было изъято и уничтожено 1700 голов скота. Вакцинировано порядка 100 тысяч животных.

На сегодняшний день карантин по ящуру снят во всех населенных пунктах, где он был введен.

«Мы начали инвентаризацию животных именно с этих районов, где был обнаружен вирус ящура. В целом по республике, поголовная инвентаризация скота, как и планировалось, стартует в 2018 году. Она будет вестись в течение всего следующего года. Думаю, что за год мы все успеем», — сообщил агентству «Башинформ» руководитель Управления ветеринарии Башкортостана — главный ветеринарный врач Вакил Буранбаев.

Как заявлял ранее заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов, в этих двух районах республики было выявлено значительное количество скота, неучтенного ветеринарами.