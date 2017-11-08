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11:45 (мск), источник: Podrobno.uz

После открытия конвертации население сдало в банки свыше $500 млн

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Население Узбекистана за сентябрь-октябрь продало банкам свыше $500 млн, сообщил сегодня на конференции в Ташкенте первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

ЦБ: $ 58.4557   +0.03 € 67.7677   -0.31
Источник: Podrobno.uz

По данным ЦБ, объемы обмена валюты выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи валютной выручки экспортерами — в два раза.

Также представитель регулятора отметил рост депозитов населения в валюте, что, по его мнению, характеризует увеличение доверия со стороны населения к монетарной политике, проводимой в стране.

В Узбекистане в сентябре была запущена либерализация валютной политики. В частности, с 5 сентября этого года физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Юридические лица могут приобретать валюту в банках без ограничений для оплаты по текущим международным операциям — для импорта товаров, работ и услуг, репатриации прибыли, погашения кредитов, выплаты командировочных расходов и других переводов неторгового характера.

За первую неделю после открытия конвертации население сдало в банки свыше $200 млн, а юридические лица — около $100 млн.

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