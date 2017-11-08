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12:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Профицит бюджета связан с низким исполнением расходной части — Минфин Приангарья

Сумма профицита — 8,3 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова заявила, что профицит бюджета региона в 2017 году связан с низким исполнением расходной части. За девять месяцев 2017 года превышение доходов над расходами составило 8,3 млрд рублей. Эта тема обсуждалась на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС сегодня, 8 ноября, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«На протяжении девяти месяцев наблюдается профицит областного бюджета и связан он с низким исполнением расходной части, потому что дефицит — это же производная от тех расходов, которые мы несем. Этот вопрос поставлен на личный контроль председателя правительства Иркутской области. Как заверяют нас профильные министерства, основные платежи у них будут в ноябре-декабре. Надеюсь, что исполнение по расходам будет в пределах 97−98%», — сказала Наталья Бояринова.

Кроме того, министр финансов подчеркнула, что остаток средств планируется ввести в расходную часть при первом уточнении бюджета на 2018 год.

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