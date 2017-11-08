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11:46 (мск), источник: Om1.ru

В конце ноября в Омске пройдет агропромышленная выставка-ярмарка

Посетить мероприятие сможет любой желающий.

В Экспоцентре и на прилегающей территории 24 и 25 ноября пройдет ежегодная Сибирская агропромышленная выставка-ярмарка.

Напомним, что в прошлом, 2016 года участие в мероприятии приняли более 200 экспонатов из Москвы, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Кировской, Омской областей и Алтайского края.

Нынешняя ярмарка пройдет в новом формате. Любой желающий сможет придти на выставку и посмотреть экспозиции и изучить достижения местных аграриев. Для представителей агропромышленного комплекса и бизнес-сообщества пройдет специализированные мероприятия.

Кроме того, в рамках выставки пройдет празднование дня работника сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области и награждение лучших работников. По традиции горожане смогут купить свежую крестьянско-фермерскую продукцию.

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