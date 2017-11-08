Смольный объяснил задержку со сдачей депо «Южное» для метро
После смены генподрядчика работы идут в усиленном режиме.
После смены генподрядчика работы идут в усиленном режиме.
Электродепо «Южное» для петербургского метро вместо января 2018 года будет сдано в мае будущего года. Об этом стало известно в ходе заседания городского штаба по перспективному развитию метрополитена в
Пришлось найти нового подрядчика — конкурс на достройку выиграла строительная компания «Эталон ЛенСпецСМУ», работой которого на объекте власти пока довольны.
«Качество работ, темпы, культура производства, отсутствие задолженности по заработной плате — всё это говорит о том, что подрядчик, который работает сегодня на объекте, на создании депо “Южное”, квалифицированный, авторитетный, ответственный. В мае 2018 года объект будет введен в эксплуатацию»
Как сообщил управляющий проектами АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Антон Дюмин, «сейчас строительство находится в графике. Мы уверены, что мы не подведем город и введем объект вовремя».
Как отмечают в Смольном, стоимость депо составит порядка 9 млрд рублей. Выполнение
В ожидании достройки депо «Южное» СПб ГУП «Петербургский метрополитен» уже создал структурное подразделение «ТЧ-7», которое к моменту открытия объекта будет насчитывать порядка 650 человек, в том числе 260 машинистов, которые будут обслуживать пятую линию петербургского метрополитена.
В свою очередь Игорь Албин напомнил, что вокруг депо «Южное» будет сформирован целый комплекс транспортных коммуникаций с Колпино и Рыбацким: идет работа над запуском скоростного трамвая в пригороды Петербурга и созданием
«Сегодня мы работаем над тем, чтобы все объекты Фрунзенского радиуса ввести в первой половине 2018 года», — добавил
Как уже сообщалось, монтажные работы на Фрунзенском радиусе петербургского метро идут с опережением графика. Речь идет о станциях метро между «Международной» и депо «Южное».