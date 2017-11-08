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11:46 (мск), источник: ИА REGNUM

Смольный объяснил задержку со сдачей депо «Южное» для метро

После смены генподрядчика работы идут в усиленном режиме.

Электродепо «Южное» для петербургского метро вместо января 2018 года будет сдано в мае будущего года. Об этом стало известно в ходе заседания городского штаба по перспективному развитию метрополитена в Санкт-Петербурге, сообщили ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Вице-губернатор напомнил, что с предыдущим генподрядчиком строительства этого объекта, компанией «Трансстрой», пришлось расстаться, поскольку динамика, темпы и качество работ наа возведении «Южного» не устраивали заказчика и правительство Санкт-Петербурга.

Пришлось найти нового подрядчика — конкурс на достройку выиграла строительная компания «Эталон ЛенСпецСМУ», работой которого на объекте власти пока довольны.

«Качество работ, темпы, культура производства, отсутствие задолженности по заработной плате — всё это говорит о том, что подрядчик, который работает сегодня на объекте, на создании депо “Южное”, квалифицированный, авторитетный, ответственный. В мае 2018 года объект будет введен в эксплуатацию»
Игорь Албин

Как сообщил управляющий проектами АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Антон Дюмин, «сейчас строительство находится в графике. Мы уверены, что мы не подведем город и введем объект вовремя».

Как отмечают в Смольном, стоимость депо составит порядка 9 млрд рублей. Выполнение строительно-монтажных работ за март-октябрь 2017 года составило 2,7 млрд рублей при плановом объеме на год в 2,2 млрд рублей. На данный момент выполнение строительно-монтажных работ со стороны генподрядчика составляет 122%.

В ожидании достройки депо «Южное» СПб ГУП «Петербургский метрополитен» уже создал структурное подразделение «ТЧ-7», которое к моменту открытия объекта будет насчитывать порядка 650 человек, в том числе 260 машинистов, которые будут обслуживать пятую линию петербургского метрополитена.

В свою очередь Игорь Албин напомнил, что вокруг депо «Южное» будет сформирован целый комплекс транспортных коммуникаций с Колпино и Рыбацким: идет работа над запуском скоростного трамвая в пригороды Петербурга и созданием транспортно-пересадочного узла «Южное».

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы все объекты Фрунзенского радиуса ввести в первой половине 2018 года», — добавил вице-губернатор.

Как уже сообщалось, монтажные работы на Фрунзенском радиусе петербургского метро идут с опережением графика. Речь идет о станциях метро между «Международной» и депо «Южное».

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