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12:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

Редкие в крае профессии связаны с ручным трудом.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Специалисты агентства труда и занятости населения назвали самые редкие профессии в Красноярском крае.

Так, реже всего в краевом банке вакансий встречаются предложения в области ремесленного производства. Среди них: вышивальщицы, кузнецы, разрисовщики и так далее. Они создают эксклюзивные авторские изделия, чаще работают руками.

«Если много лет назад кузнечное дело было повсеместно распространено, то сегодня мастеров единицы, хотя их труд востребован», — говорится в сообщении.

Отметим, что по числу вакансий в крае лидирует сфера строительства, за ней идет торговля и ремонт автотранспорта. Всего с начала года в краевую службу занятости заявлено более 200 тысяч предложений работы.

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