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12:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Попытку вывоза на Украину 10 тонн мяса кур пресекли на Дону

Попытку вывоза на Украину 10 тонн мяса кур пресекли в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

По информации Россельхознадзора, нарушение правил вывоза партии курятины было выявлено на пограничном ветеринарном контрольном пункте «Весело-Вознесеновка».

Мясную продукцию задержали из-за отсутствия изготовившего ее предприятия в реестре экспортеров, так как это является причиной запрета перевозки груза через государственную границу.

Сообщается, что партия мяса кур возвращена в адрес грузоотправителя.

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