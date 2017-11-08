Попытку вывоза на Украину 10 тонн мяса кур пресекли на Дону
Попытку вывоза на Украину 10 тонн мяса кур пресекли в Ростовской области.
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Попытку вывоза на Украину 10 тонн мяса кур пресекли в Ростовской области.
По информации Россельхознадзора, нарушение правил вывоза партии курятины было выявлено на пограничном ветеринарном контрольном пункте «Весело-Вознесеновка».
Мясную продукцию задержали
Сообщается, что партия мяса кур возвращена в адрес грузоотправителя.