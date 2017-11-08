В Петербурге разработаны новые кондиционеры для ВМФ России

Как сообщает пресс-служба компании-разработчика, новые устройства смогут не только сохранять нужную температуру в помещениях кораблей вне зависимости от погоды за бортом, но и автоматически поддерживать статическое давление в воздуховодах системы кондиционирования. Раньше эта технология в отечественном судостроении не применялась.

Однако одной из особенностей кондиционеров производитель называет возможность поддержания постоянного напора воздуха в каждом из помещений. Это достигается за счет автоматического контроля регулирования подаваемого напора воздуха в каждую из кают и отсеков, которые обслуживает кондиционер.