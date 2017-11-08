В Петербурге разработаны новые кондиционеры для ВМФ России
Петербургская компания разработала новые автономные кондиционеры для боевых кораблей ВМФ России.
Петербургская компания разработала новые автономные кондиционеры для боевых кораблей ВМФ России.
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Однако одной из особенностей кондиционеров производитель называет возможность поддержания постоянного напора воздуха в каждом из помещений. Это достигается за счет автоматического контроля регулирования подаваемого напора воздуха в каждую из кают и отсеков, которые обслуживает кондиционер.
Автономный кондиционер также отличается от отечественных аналогов гораздо меньшей массой, за счет алюминиевого корпуса и безрамной конструкции. Кроме того, в нем предусмотрена возможность регулировки и контроля параметров с главной системы управления боевого корабля.