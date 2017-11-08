Немцы хотят построить на Кубани центр сельскохозяйственной техники

Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Представители бизнес-миссии Германии встречались с кубанским руководством. На повестке дня стоял вопрос расширения партнерства.

Иностранная сторона рассматривает Краснодарский край, как регион, благодаря которому можно «закрепиться на юге России». Немцы планируют реализовывать проект по созданию промышленного кластера. Об этом сообщил его координатор Ганс Зауэр:

— Построить здесь центр сельскохозяйственной техники.

Германия является давним и надежным партнером региона. За последние три года были проведены ряд переговоров, 2017 год стал самым насыщенным для двусторонних отношений. Краснодарский край позиционирует себя, как инвестиционно привлекательный регион.

— Сегодня инвестиционное законодательство региона предоставляет широкий спектр льгот и преференций для инвесторов. Это налоговые льготы, субсидии, информационная поддержка и сопровождение инвесторов, — подчеркнул вице-губернатор Кубани Василий Швец.