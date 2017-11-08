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12:55 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский райжилкомхоз доплатил налоги и вернул незаконную выручку после вмешательства КГК

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства Комитета госконтроля КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» уплатило в бюджет недостающие налоги и возвратило незаконно полученную выручку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Источник: БЕЛТА

При проверке предприятия были установлены факты бесхозяйственности, нерационального использования топливно-энергетических ресурсов и незаконного получения бюджетных средств.

В 2015—2016 годах и в январе-июне 2017-го Гомельский райжилкомхоз при оказании услуг по теплоснабжению и водоснабжению допустил сверхнормативное потребление более 350 тыс. кВт.ч электроэнергии стоимостью более Br87 тыс. При этом указанные затраты необоснованно отнесены на себестоимость жилищно-коммунальных услуг, а также на затраты, учитываемые при налогообложении. Кроме того, из-за ненадлежащего состояния канализационной сети в нее попало 1,9 млн куб.м грунтовых вод. На перекачку и очистку подземных вод было затрачено 934,6 тыс. кВт.ч, израсходованная электроэнергия стоимостью Br259,2 тыс. была отнесена на себестоимость услуг водоотведения и затраты, учитываемые при налогообложении — вместо финансовых результатов деятельности предприятия.

Также предприятием необоснованно включена в себестоимость коммунальных услуг амортизация по неиспользуемым длительное время артезианским скважинам в общей сумме Br7,4 тыс.

После вмешательства КГК предприятием в добровольном порядке внесены соответствующие исправления в бухгалтерском и налоговом учете, доначислены и уплачены в бюджет налоги и отчисления в сумме более Br80 тыс.

Кроме того, Гомельский райжилкомхоз в 2016 году в результате превышения предельного уровня рентабельности, установленного облисполкомом, незаконно получил более Br900 тыс. выручки от оказания услуг теплоснабжения бюджетным организациям, оплаченных за счет средств бюджета. По предложению госконтролеров предприятие возвратило организациям необоснованно полученные суммы.

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки по фактам неполной уплаты налоговых платежей и незаконного получения бюджетных средств.

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