В Прикамье возведут уникальный химический завод
Публичное акционерное общество (ПАО) «Метафракс» подписало контракты с генподрядчиками строительства в Губахе крупнейшего химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ).
Публичное акционерное общество (ПАО) «Метафракс» подписало контракты с генподрядчиками строительства в Губахе крупнейшего химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ).
Соглашения заключены с двумя российскими компаниями: ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК, Дзержинск, Нижегородская область) и ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» (Свердловская область). Общая сумма контрактов — 33,5 миллиарда рублей.
Всего в новое производство планируется инвестировать свыше 950 миллионов евро, в эксплуатацию объект предполагается ввести в 2021 году. Разработчик технологии и поставщик оборудования — швейцарская компания Casale SA. По условиям контракта Casale SA выступит в качестве лизензиара и
На новой производственной площадке будут возведены установки, принцип работы которых является
— Для нашей компании и всего Пермского края подписание сразу двух контрактов на генподряд строительства комплекса АКМ — очень знаменательное событие. Это стратегический проект, мы задумали его довольно давно и вот пришли к нему, — сообщил глава совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян на прошедшей по итогам подписания документов
В ближайшее время руководство «Метафракса» намерено подписать кредитный договор с одним из ведущих банков страны, после чего начнется трехлетний период строительства новых мощностей предприятия. Проект непростой, его окупаемость составит свыше 13 лет. АКМ важен не только для компании, но и для Губахи, где находятся производственные мощности «Метафракса».
— Это ядро, на котором ближайшие полвека будет развиваться вся агломерация — параллельно со строительством завода возведут жилые комплексы, появится более 400 новых рабочих мест, — говорит Армен Гарслян. — И если сегодня предприятие платит в бюджеты всех уровней более двух миллиардов рублей в год, то с вводом комплекса АКМ в 2021 году эта сумма составит уже более четырех миллиардов.
Основное отличие технологий нового комплекса от классических схем производства аммиака и карбамида — его интеграция в уже имеющуюся производственную цепочку, а также использование в качестве сырья вторичных энергоресурсов и отходов производства.
— Проект АКМ уникален по нескольким причинам.
Полученный аммиак применят для производства уротропина, меламина и карбамида. Последний послужит сырьем для собственного производства — после дальнейшей переработки пойдет для выработки синтетических смол.
— Продукты, получаемые на комплексе АКМ, почти полностью будут использованы на нужды предприятий нашей группы. Сегодня на трех площадках, а это собственно «Метафракс» и две дочерние компании: «Метадинеа» и «Метадиниа Австрия», — производится порядка 900 тысяч тонн синтетических смол в год. Они незаменимы в производстве стройматериалов, применяются в автомобильной и металлургической отраслях, — добавил гендиректор предприятия.
К 2020 году в компании планируют довести выпуск синтетических смол до одного миллиона тонн в год. При этом продукция станет более конкурентоспособной, поскольку переход на собственное сырье существенно снизит затраты на ее производство.
— Для нас участие в подобном проекте — большая честь. Мы входим в число лидеров
— Мы восхищены компанией «Метафракс», которая в непростых
По словам Олега Костина, работы на площадке комплекса АКМ начнутся в середине ноября. В первую очередь проложат подземные коммуникации. На площадке одновременно будет трудиться до полутора тысяч человек.
Комментарий
Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:
— Благодаря «Метафраксу» подвергнется глубокой модернизации вся существующая инфраструктура. Сегодня уже полностью реконструирован газопровод Чусовой — Березники — Соликамск, что позволяет надежно снабжать голубым топливом всех потребителей. В реконструкцию железнодорожных путей сообщения будет вложено 11 миллиардов рублей — их направят на повышение пропускной способности, что крайне важно для ритмичного вывоза продукции промпредприятий. В этом узле также более интенсивно начнет развиваться инфраструктура комфорта, а повышенная экологичность проекта АКМ сильно повлияет на развитие туризма — сюда более охотно поедут любители горных лыж. Кстати В ноябре 2016 года ПАО «Метафракс» и правительство Пермского края подписали меморандум о специнвестконтракте (СПИК). В ближайшее время компания планирует обратиться к краевым властям и федеральному правительству с просьбой поддержать подписание СПИКа на государственном уровне, что позволит защитить компанию от возможных изменений налогового законодательства.
Между тем.
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