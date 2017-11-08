В Прикамье возведут уникальный химический завод

Соглашения заключены с двумя российскими компаниями: ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК, Дзержинск, Нижегородская область) и ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» (Свердловская область). Общая сумма контрактов — 33,5 миллиарда рублей.

Всего в новое производство планируется инвестировать свыше 950 миллионов евро, в эксплуатацию объект предполагается ввести в 2021 году. Разработчик технологии и поставщик оборудования — швейцарская компания Casale SA. По условиям контракта Casale SA выступит в качестве лизензиара и ЕРСМ-подрядчика.

На новой производственной площадке будут возведены установки, принцип работы которых является ноу-хау швейцарской фирмы. Это контур синтеза аммиака производительностью 894 тонны в сутки, а также агрегаты карбамида производительностью 1672 тонны и меламина производительностью 120 тонн в сутки.

— Для нашей компании и всего Пермского края подписание сразу двух контрактов на генподряд строительства комплекса АКМ — очень знаменательное событие. Это стратегический проект, мы задумали его довольно давно и вот пришли к нему, — сообщил глава совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян на прошедшей по итогам подписания документов пресс-конференции. — Наш мажоритарный акционер Сейфеддин Рустамов вовлечен в проект с момента проведения переговоров. Решение о том, что мы полностью идем в контракт, принято в январе 2016 года. Рустамов встречался с нашими коллегами из Casale, обсуждали сам проект и подходы к его реализации. После этого и было принято решение.

В ближайшее время руководство «Метафракса» намерено подписать кредитный договор с одним из ведущих банков страны, после чего начнется трехлетний период строительства новых мощностей предприятия. Проект непростой, его окупаемость составит свыше 13 лет. АКМ важен не только для компании, но и для Губахи, где находятся производственные мощности «Метафракса».

— Это ядро, на котором ближайшие полвека будет развиваться вся агломерация — параллельно со строительством завода возведут жилые комплексы, появится более 400 новых рабочих мест, — говорит Армен Гарслян. — И если сегодня предприятие платит в бюджеты всех уровней более двух миллиардов рублей в год, то с вводом комплекса АКМ в 2021 году эта сумма составит уже более четырех миллиардов.

Основное отличие технологий нового комплекса от классических схем производства аммиака и карбамида — его интеграция в уже имеющуюся производственную цепочку, а также использование в качестве сырья вторичных энергоресурсов и отходов производства.

— Проект АКМ уникален по нескольким причинам. Во-первых, за последние 20 лет нигде в мире одновременно на одной производственной площадке никто не строил сразу три подобных химических установки. Во-вторых, комплекс будет интегрирован с нашим производством метанола. В-третьих, для выпуска товарной продукции будут использованы отходы предприятия. Таким образом, существенно снизится объем выбросов и, соответственно, нагрузка на окружающую среду, — говорит генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут. В производстве аммиака найдет применение водород, выделяемый из продувочного газа агрегата метанола. Сегодня он попросту сжигается как топливо в печах риформинга.

Полученный аммиак применят для производства уротропина, меламина и карбамида. Последний послужит сырьем для собственного производства — после дальнейшей переработки пойдет для выработки синтетических смол.

— Продукты, получаемые на комплексе АКМ, почти полностью будут использованы на нужды предприятий нашей группы. Сегодня на трех площадках, а это собственно «Метафракс» и две дочерние компании: «Метадинеа» и «Метадиниа Австрия», — производится порядка 900 тысяч тонн синтетических смол в год. Они незаменимы в производстве стройматериалов, применяются в автомобильной и металлургической отраслях, — добавил гендиректор предприятия.

К 2020 году в компании планируют довести выпуск синтетических смол до одного миллиона тонн в год. При этом продукция станет более конкурентоспособной, поскольку переход на собственное сырье существенно снизит затраты на ее производство.

Генеральным подрядчиком нового комплекса станет управляющая компания «Уралэнергострой», на счету которой десятки успешно реализованных высокотехнологичных проектов. За последние пять лет это четыре тепловые и одна атомная электростанции.

— Для нас участие в подобном проекте — большая честь. Мы входим в число лидеров строительно-монтажного комплекса и, хочу отметить это отдельно, единственные в мире обладаем компетенцией строить реакторы на быстрых нейтронах, — отметил генеральный директор компании Виктор Суруда. — АКМ мы построим под ключ, с пусконаладкой и обучением персонала.

— Мы восхищены компанией «Метафракс», которая в непростых финансово-экономических условиях решилась на возведение такого серьезного комплекса. В России ничего подобного никогда не было. Предложенные Casale SA технологии поражают своими характеристиками: расходными коэффициентами, сниженным энергопотреблением, использованием побочных продуктов. Это напрямую повлияет на себестоимость продукции, и завод даст фору многим, если не всем, действующим производствам, — перечислил плюсы проекта генеральный директор Научно-исследовательского и проектного института карбамида Олег Костин. — В нашу задачу входит строительство под ключ всех объектов инфраструктуры, которые обеспечат работу комплекса, разработанного Casale SA. Это подача электроэнергии, воды, газа, утилизация стоков, водооборотные циклы, складское хозяйство, железная дорога, подземные коммуникации и прочее. Летом мы подготовили проектную документацию, положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство получены. Что касается экологического аспекта, то проект АКМ выполнен с учетом самых жестких требований по выбросам, которые сегодня действуют в Евросоюзе. Надо отметить, что сброса воды не будет совсем — производственный цикл полностью замкнут.

По словам Олега Костина, работы на площадке комплекса АКМ начнутся в середине ноября. В первую очередь проложат подземные коммуникации. На площадке одновременно будет трудиться до полутора тысяч человек.

Комментарий

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— Благодаря «Метафраксу» подвергнется глубокой модернизации вся существующая инфраструктура. Сегодня уже полностью реконструирован газопровод Чусовой — Березники — Соликамск, что позволяет надежно снабжать голубым топливом всех потребителей. В реконструкцию железнодорожных путей сообщения будет вложено 11 миллиардов рублей — их направят на повышение пропускной способности, что крайне важно для ритмичного вывоза продукции промпредприятий. В этом узле также более интенсивно начнет развиваться инфраструктура комфорта, а повышенная экологичность проекта АКМ сильно повлияет на развитие туризма — сюда более охотно поедут любители горных лыж. Кстати В ноябре 2016 года ПАО «Метафракс» и правительство Пермского края подписали меморандум о специнвестконтракте (СПИК). В ближайшее время компания планирует обратиться к краевым властям и федеральному правительству с просьбой поддержать подписание СПИКа на государственном уровне, что позволит защитить компанию от возможных изменений налогового законодательства.

Между тем.