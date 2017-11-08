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13:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале уничтожат 6,5 тонн украинского сыра

ТРОИЦК, 8 ноября, ФедералПресс. На таможенном посту под Троицком задержали 6,5 тонны санкционного сыра. Молочный продукт пытались перевезти из России в Казахстан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Товар был изготовлен в украинском городе Хмельницк, на ЧАО «Хмельницкая маслосыробаза». Сыр находился в картонных коробках, на этикетке которых значилось «Продукт белково-жировой с растительным жиром “Сметанковый”, “Российский” 50% м.д.ж». Продукт признан запрещенным на территории России.

Решается вопрос об уничтожении товара на утильзаводе.

Как сообщал «ФедералПресс», на прошлой неделе в Челябинской области уничтожили 2,6 килограмма немецкого сыра Dorblu. Санкционный продукт обнаружили в одном из отделов в торговом комплексе «Синегорье». Продавцу товара грозит штраф.

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