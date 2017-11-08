На Южном Урале уничтожат 6,5 тонн украинского сыра
ТРОИЦК, 8 ноября, ФедералПресс. На таможенном посту под Троицком задержали 6,5 тонны санкционного сыра. Молочный продукт пытались перевезти из России в Казахстан, сообщает
ТРОИЦК, 8 ноября, ФедералПресс. На таможенном посту под Троицком задержали 6,5 тонны санкционного сыра. Молочный продукт пытались перевезти из России в Казахстан, сообщает
Товар был изготовлен в украинском городе Хмельницк, на ЧАО «Хмельницкая маслосыробаза». Сыр находился в картонных коробках, на этикетке которых значилось «Продукт
Решается вопрос об уничтожении товара на утильзаводе.
Как сообщал «ФедералПресс», на прошлой неделе в Челябинской области уничтожили 2,6 килограмма немецкого сыра Dorblu. Санкционный продукт обнаружили в одном из отделов в торговом комплексе «Синегорье». Продавцу товара грозит штраф.