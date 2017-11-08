На Южном Урале уничтожат 6,5 тонн украинского сыра

Товар был изготовлен в украинском городе Хмельницк, на ЧАО «Хмельницкая маслосыробаза». Сыр находился в картонных коробках, на этикетке которых значилось «Продукт белково-жировой с растительным жиром “Сметанковый”, “Российский” 50% м.д.ж». Продукт признан запрещенным на территории России.