Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Пушкова на разрыв дипотношений Украины и России
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: в Киеве дали прогноз касательно смерти украинских радикалов
Россиянка удивила эксперта Украины в споре о Крыме
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Из-за африканской чумы свиней Башкирия запретила ввоз свиноводческой продукции из Челябинской области

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 7 ноября в четырех районах Башкортостана — Учалинском, Салаватском, Кигинском и Белокатайском — работают ветеринарно-полицейские посты для недопущения завоза свиноводческой продукции из Челябинской области.

Как сообщало агентство «Башинформ», вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Челябинской области. Зараженные животные обнаружены в личных подсобных хозяйствах области. В общей сложности выявлено около 25 голов. Соответствующее сообщение в ветеринарную службу Башкортостана поступило из Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

«Мы оперативно приняли все необходимые меры. Спецпосты работают. Пока ничего не обнаружено. Введено ограничение на завоз свиноводческой продукции из Челябинской области на территории республики. При этом ограничение касается только продукции свиноводства. Запрета на ввоз к нам крупного рогатого скота, птицы, какой-либо другой продукции из Челябинской области нет. Также ограничение не касается продукции одного из свиноводческих комплексов Челябинской области, имеющего четвертый, или максимальный уровень защиты, — рассказал агентству “Башинформ” глава Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев. — Кроме того, нам назвали непосредственно челябинского поставщика свиноводческой продукции, которая может быть заражена вирусом АЧС. Сейчас мы выясняем, поставляла ли эта компания в наши магазины свою продукцию или нет. Если что-то найдем, будем исследовать и принимать соответствующие меры».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь