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15:09 (мск), источник: Клопс.ru

Власти Калининграда спрогнозировали среднюю зарплату горожан на 2018 год

Власти Калининграда спрогнозировали среднюю зарплату на ближайшие годы. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

Цифры озвучила замглавы администрации Наталья Дмитриева, выступившая с докладом «О проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг.».

«В 2017 году эта цифра составляет 39,3 тысячи рублей. В следующем — 41 тысячу. К 2020 году согласно прогнозу ожидается увеличение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты до 44,6 тыс. рублей на одного работника крупных и средних предприятий Калининграда», — рассказала Дмитриева.

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