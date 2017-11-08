Власти Калининграда спрогнозировали среднюю зарплату горожан на 2018 год

Цифры озвучила замглавы администрации Наталья Дмитриева, выступившая с докладом «О проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг.».

«В 2017 году эта цифра составляет 39,3 тысячи рублей. В следующем — 41 тысячу. К 2020 году согласно прогнозу ожидается увеличение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты до 44,6 тыс. рублей на одного работника крупных и средних предприятий Калининграда», — рассказала Дмитриева.