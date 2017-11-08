Власти Калининграда спрогнозировали среднюю зарплату горожан на 2018 год
Власти Калининграда спрогнозировали среднюю зарплату на ближайшие годы. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Власти Калининграда спрогнозировали среднюю зарплату на ближайшие годы. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Цифры озвучила замглавы администрации Наталья Дмитриева, выступившая с докладом «О проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг.».
«В 2017 году эта цифра составляет 39,3 тысячи рублей. В следующем — 41 тысячу. К 2020 году согласно прогнозу ожидается увеличение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты до 44,6 тыс. рублей на одного работника крупных и средних предприятий Калининграда», — рассказала Дмитриева.