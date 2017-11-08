26 млрд рублей потратят на развитие образования в Омске
Деньги пойдут в дело в 2018—2020 годах.
Деньги пойдут в дело в 2018—2020 годах.
26 млрд рублей потратят на развитие образования в Омске. Об этом сообщает
Финансирование на развитие образования в Омске будет увеличиваться, так в 2018—2020 годах на эту сферу потратят около 26 млрд рублей. В следующем, 2018, году на развитие образовательной сферы в городе потратят 8,6 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах сумма немного увеличится до 8,7 млрд рублей.
В следующем году из 8,6 млрд рублей почти 2,5 млрд потратят на содержание зданий учебных заведений, ремонт школ и детсадов, обустройство прилегающих территорий, а также покупку необходимого оборудования. Остальные деньги потратят на покупку учебников и учебных пособий и зарплату бюджетников.
«Образование — это стратегическая отрасль. Мы давно и конструктивно сотрудничаем с правительством Омской области для решения насущных проблем в этой сфере. Помимо указанных расходов в 2018 году дополнительно на ремонт образовательных учреждений и улучшение их
Отметим, что увеличить финансирование образовательной сферы предложил и. о. мэра Омска Сергей Фролов.