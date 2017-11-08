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13:03 (мск), источник: АиФ Омск

26 млрд рублей потратят на развитие образования в Омске

Деньги пойдут в дело в 2018—2020 годах.

Источник: РИА "Новости"

26 млрд рублей потратят на развитие образования в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Финансирование на развитие образования в Омске будет увеличиваться, так в 2018—2020 годах на эту сферу потратят около 26 млрд рублей. В следующем, 2018, году на развитие образовательной сферы в городе потратят 8,6 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах сумма немного увеличится до 8,7 млрд рублей.

В следующем году из 8,6 млрд рублей почти 2,5 млрд потратят на содержание зданий учебных заведений, ремонт школ и детсадов, обустройство прилегающих территорий, а также покупку необходимого оборудования. Остальные деньги потратят на покупку учебников и учебных пособий и зарплату бюджетников.

«Образование — это стратегическая отрасль. Мы давно и конструктивно сотрудничаем с правительством Омской области для решения насущных проблем в этой сфере. Помимо указанных расходов в 2018 году дополнительно на ремонт образовательных учреждений и улучшение их материально-технической базы направим порядка 90 миллионов рублей», — подчеркнул исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Отметим, что увеличить финансирование образовательной сферы предложил и. о. мэра Омска Сергей Фролов.

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