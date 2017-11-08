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14:03 (мск), источник: Ведомости

10 самых дорогих офисных особняков Москвы в открытой продаже

Элитные объекты стоят около 30 млрд рублей.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Сейчас в Москве насчитывается более 600 офисных особняков. Из них половина (310 объектов) выставлено на продажу, подсчитали эксперты консалтинговой компании Blackwood. Международный консультант по недвижимости, компания Savills по просьбе «Ведомостей» составила рейтинг самых дорогих столичных объектов в продаже. Первое место — у особняка в Кривоарбатском переулке (на фото). Это трехэтажный особняк (3715 кв. м) с внутренним двориком, фонтаном и цветниками. В доме 4 камина и есть личные апартаменты. Рыночная стоимость такого офиса — 4,05 млрд руб.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Основное предложение элитных особняков сосредоточено в центре Москвы — 78% объектов (данные Blackwood). На втором месте по стоимости БЦ класса A «Кадашевская наб., 30» (на фото). Здание (6512 кв. м) удобно расположено в самом сердце района Якиманка в окружении исторической застройки и памятников архитектуры. За такой офис собственники просят 3,5 млрд руб.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Собственники активно выставляют свои активы на продажу. С 2016 г. предложение такого типа офисов выросло на 14%. Суммарная площадь объектов в продаже составила 296 700 кв. м, подсчитали в Blackwood. Офисный особняк на набережной Тараса Шевченко (2871 кв. м) оценивается в 3,48 млрд руб. и замыкает тройку лидеров по стоимости.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Офисные особняки в Москве дешевеют. По расчетам Blackwood, с января по сентябрь 2017 г. средняя цена за «квадрат» в рублях снизилась на 8% до 417 700 руб. Офисное здание на Трубной улице площадью 2300 кв. м (на фото) оценивается в 3,47 млрд руб.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Как правило, особняки представляют собой замечательные образцы русской архитектуры конца XIX — начала XX в. Многие из них являются памятниками архитектуры, говорит Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России. На фото — главный дом Трубецких на ул. Усачева, который был восстановлен по уцелевшим чертежам XVIII в. В нем сохранена внешняя идентичность, подлинные планировки и даже некоторые элементы декора интерьеров. Особняк (1654 кв. м) приспособлен под коммерческое использование. Продается за 3,18 млрд руб.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Продающиеся в центре Москвы особняки, преимущественно, небольшие по размеру. Высота потолков в таких объектах в основном около 3 м, но в отдельных лотах достигает 4−5,5 м. Особняк с офисами класса А на ул. Довженко (на фото) — один из самых высоких. В нем 4 этажа. Площадь всего здания — 4969 кв. м, а цена продажи — 2,87 млрд руб.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Основной объем особняков сосредоточен в районе Замоскворечье, Басманном, Мещанском, Таганском, Хамовниках и Тверском. Здесь продается 184 объекта (75% предложения), подсчитали в Blackwood. На фото — особняк на ул. Трубная, 21, выставленный в продажу по цене 2,4 млрд руб. Общая площадь здания — 3564 кв. м.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Значительная часть предложения — 10% — приходится на Таганский район, говорит Анатолий Довгань. Эксперты из Blackwood добавляют, что в Таганском районе — одно из наиболее дорогих прдложений (после Хамовников). Средняя цена на особняки здесь — 423 500 руб за кв. м. Здание на ул. Солянка, 13, (на фото) выставлено в продажу по цене 2,1 млрд руб. и входит в топ-10 самых дорогих особняков в Москве.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

«Бизнес-центр Льва Толстого» в Хамовниках — самое новое здание в рейтинге. Монолитный особняк с фасадами в стиле современной классики оценивается в 2,02 млрд руб. Площадь здания — 2625 кв. м.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Камерные офисные особняки не выходят из моды. Основные арендаторы и покупатели таких лотов — банки, управляющие компании и фонды, страховые компании, есть представители девелопмента, говорит Анатолий Довгань. Особняк на ул. Делегатская — одно из зданий усадьбы Остерманов-Толстых, построенной в конце XVIII-начале XIX в. После революции в здании располагался Дом культуры «Красный пролетарий» с детскими кружками и избирательным участком. Сейчас дом (3633 кв. м) приспособлен под офисы и продается за 1,74 млрд руб.

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17 октября© Ньюстюб
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