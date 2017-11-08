Екатеринбург заработал 72% от плана за девять месяцев

Согласно представленной администрацией документации, доходы исполнены на 70,1% — в сумме 26,7 млрд при запланированных по году 38 млрд.

Безвозмездных поступлений муниципалитет получил 13,5 млрд или 68,4% от плана, самостоятельно заработал 13, 2 млрд или 72% от плана.

Расходы исполнены в сумме 24,6 млрд рублей при годовом плане в 39 млрд.