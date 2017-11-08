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13:31 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург заработал 72% от плана за девять месяцев

Комиссия по бюджету екатеринбургской думы на этой неделе рассмотрит отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2017 года.

Согласно представленной администрацией документации, доходы исполнены на 70,1% — в сумме 26,7 млрд при запланированных по году 38 млрд.

Безвозмездных поступлений муниципалитет получил 13,5 млрд или 68,4% от плана, самостоятельно заработал 13, 2 млрд или 72% от плана.

Расходы исполнены в сумме 24,6 млрд рублей при годовом плане в 39 млрд.

Муниципальный долг в размере 1,1 млрд рублей пока не погашен.

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