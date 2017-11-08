Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития пополнился двумя инвесторами из Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана, «Энергомаш» производит средства малой механизации и инструменты для монтажа линий электропередачи, кабельных сетей.

Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.

Реализация инвестиционных проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест, что поспособствует диверсификации экономики моногорода Кумертау и улучшению его социально-экономического положения.