Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Пушкова на разрыв дипотношений Украины и России
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития пополнился двумя инвесторами из Башкирии

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пополнили еще два инвестора из Башкортостана — ООО «Свердловская энергоремонтная компания» и ООО АПП «Энергомаш». Оба резидента работают на ТОСЭР «Кумертау».

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана, «Энергомаш» производит средства малой механизации и инструменты для монтажа линий электропередачи, кабельных сетей.

Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.

Реализация инвестиционных проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест, что поспособствует диверсификации экономики моногорода Кумертау и улучшению его социально-экономического положения.

По состоянию на 8 ноября, в реестре резидентов ТОСЭР зарегистрировано 10 субъектов предпринимательства из Башкортостана, осуществляющих деятельность на ТОСЭР «Белебей» (три резидента) и «Кумертау» (семь резидентов).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь