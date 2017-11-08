Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития пополнился двумя инвесторами из Башкирии
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Реестр резидентов территорий опережающего
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Реестр резидентов территорий опережающего
Как сообщили в
Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.
Реализация инвестиционных проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест, что поспособствует диверсификации экономики моногорода Кумертау и улучшению его
По состоянию на 8 ноября, в реестре резидентов ТОСЭР зарегистрировано 10 субъектов предпринимательства из Башкортостана, осуществляющих деятельность на ТОСЭР «Белебей» (три резидента) и «Кумертау» (семь резидентов).