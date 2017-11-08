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15:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане выявлено 9 видов некачественного топлива

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Месячник по мониторингу качества моторного топлива, реализуемого на автозаправках и нефтебазах, проходит в Татарстане.

8 ноября отобраны пробы бензина АИ-92 на АЗС «Татнефть» № 70 в Казани (на перекрестке улиц Баруди и Батыршина).

«В рамках месячника, стартовавшего 23 октября, мы планируем отобрать около 600 проб. В настоящее время отобраны 493 пробы на 286 АЗС. В аккредитованных лабораториях испытано 278 проб. Выявлено 9 видов топлива, которые не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам», — рассказал журналистам на автозаправке заместитель начальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров.

Эксперт отметил, что большинство нарушений связано с содержанием серы. Согласно регламенту, содержание данного вещества должно составлять не более 10 мг на 1 кг топлива. Однако в некоторых пробах содержание серы превышено.

«Сера — это такой показатель, который в основном влияет на экологию. Для автомобиля это особого значения не имеет. За последние годы массовых поломок автомобилей из-за некачественного бензина в республике не было», — добавил Шамиль Гумеров.

Пробы, отобранные на АЗС «Татнефть», отправлены в аккредитованную лабораторию. Результаты анализа проб будут известны в течение суток.

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