Госатомнадзор: БелАЭС успешно прошла стресс-тесты

Источник: Sputnik.by

Беларусь провела стресс-тесты строящейся АЭС в декабре 2016 года. С мая этого года материалы были предоставлены Госатомнадзору — ведомство готовило национальный доклад на протяжении нескольких месяцев.

«По оценкам регулирующего органа (Госатомнадзора — Sputnik) и межведомственной рабочей группы, Белорусская АЭС устойчива к возникновению исходных событий, произошедших на АЭС «Фукусима», — заявила Луговская.

Эксперты пришли к выводу, что системы безопасности БелАЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий. Сооружения спроектированы и возведены в соответствии со строжайшими нормами безопасности.

Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — через год. Неоднократно и международные эксперты, и белорусские власти подчеркивали: строится станция с соблюдением всех норм и требований. Проверяли строительство и представители МАГАТЭ.

Напомним, что Белорусская АЭС, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Планируется, что ядерное топливо будет завезено на БелАЭС в конце 2018 года.