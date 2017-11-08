Госатомнадзор: БелАЭС успешно прошла стресс-тесты
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусская атомная электростанция успешно прошла
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусская атомная электростанция успешно прошла
Беларусь провела
«По оценкам регулирующего органа (Госатомнадзора — Sputnik) и межведомственной рабочей группы, Белорусская АЭС устойчива к возникновению исходных событий, произошедших на АЭС «Фукусима», — заявила Луговская.
Эксперты пришли к выводу, что системы безопасности БелАЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий. Сооружения спроектированы и возведены в соответствии со строжайшими нормами безопасности.
Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — через год. Неоднократно и международные эксперты, и белорусские власти подчеркивали: строится станция с соблюдением всех норм и требований. Проверяли строительство и представители МАГАТЭ.
Напомним, что Белорусская АЭС, которая строится рядом с городом Островец в Гродненской области, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными
Планируется, что ядерное топливо будет завезено на БелАЭС в конце 2018 года.
Как ранее сообщал Sputnik, на первом блоке БелАЭС установлен корпус реактора, который изначально предназначался для второго энергоблока. Замена оборудования была произведена