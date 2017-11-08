Иностранные инвесторы более чем на 40% снизили вложения в экономику Узбекистана

Об этом сообщалось в ходе международного «круглого стола», посвященного вопросам совершенствования инвестиционного климата, прошедшего сегодня в Ташкенте.
Причинами нежелания инвестировать в Узбекистан были несовершенство национального законодательства. В частности, участники называли разброс норм инвестиционного законодательства по отраслям и превалирование подзаконных актов над законами. Это, по мнению экспертов, усложняет правоприменение, снижает эффективность инвестиционного законодательства и, как результат, негативно влияет на развитие экономики и имиджа страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу разработать и принять новое инвестиционное законодательство, предусматривающее эффективные механизмы административно-правовой и судебной защиты прав и интересов инвесторов, развитие конкуренции на рынке, а также совершенствование правоприменительной практики и кодификации законодательства в этой сфере.
Так, Государственным комитетом по инвестициям при поддержке Сената и Программы Развития ООН была создана межведомственная Рабочая группа. Задачей данной группы является разработать Инвестиционный кодекс, проект которого сегодня выставлен на общественное обсуждение на Портале нормативно-правовых актов.
Однако с начала года Узбекистану удалось преодолеть эту негативную тенденцию. По словам председателя Государственного комитета по инвестициям Азима Ахмедходжаева, с начала 2017 года республика уже привлекла 4,2 миллиарда долларов, из которых 3 миллиарда — прямые иностранные инвестиции.