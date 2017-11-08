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14:10 (мск), источник: Podrobno.uz

Иностранные инвесторы более чем на 40% снизили вложения в экономику Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Приток иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в период с 2011 по 2016 годы снизился более чем на 40%, с 3,3 миллиардов долларов до 1,9 миллиардов.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщалось в ходе международного «круглого стола», посвященного вопросам совершенствования инвестиционного климата, прошедшего сегодня в Ташкенте.

Причинами нежелания инвестировать в Узбекистан были несовершенство национального законодательства. В частности, участники называли разброс норм инвестиционного законодательства по отраслям и превалирование подзаконных актов над законами. Это, по мнению экспертов, усложняет правоприменение, снижает эффективность инвестиционного законодательства и, как результат, негативно влияет на развитие экономики и имиджа страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу разработать и принять новое инвестиционное законодательство, предусматривающее эффективные механизмы административно-правовой и судебной защиты прав и интересов инвесторов, развитие конкуренции на рынке, а также совершенствование правоприменительной практики и кодификации законодательства в этой сфере.

Так, Государственным комитетом по инвестициям при поддержке Сената и Программы Развития ООН была создана межведомственная Рабочая группа. Задачей данной группы является разработать Инвестиционный кодекс, проект которого сегодня выставлен на общественное обсуждение на Портале нормативно-правовых актов.

Однако с начала года Узбекистану удалось преодолеть эту негативную тенденцию. По словам председателя Государственного комитета по инвестициям Азима Ахмедходжаева, с начала 2017 года республика уже привлекла 4,2 миллиарда долларов, из которых 3 миллиарда — прямые иностранные инвестиции.

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