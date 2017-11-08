У свердловских коров подтвердили туберкулез
Но убивать их не спешат.
Но убивать их не спешат.
Свердловский Россельхознадзор подтвердил вспышку туберкулеза у крупного рогатого скота в Алапаевском районе. По регламенту при обнаружении этого заболевания все стадо должно отправиться на забой, сообщили «Уралинформбюро» в
Главный владелец коров в районе — сельхозкооператив «Путиловский», где содержится около 1 700 голов. Из них умертвили уже 85, рассказал директор Вадим Хорьков. Но 7 ноября состоялось заседание управления, на котором решили остановить забой. В кооперативе решили дождаться результатов еще одной экспертизы — от омских специалистов.
Получат ли компенсацию владельцы забитого скота, если диагноз подтвердится, пока неизвестно.