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13:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У свердловских коров подтвердили туберкулез

Но убивать их не спешат.

Источник: УралИнформБюро

Свердловский Россельхознадзор подтвердил вспышку туберкулеза у крупного рогатого скота в Алапаевском районе. По регламенту при обнаружении этого заболевания все стадо должно отправиться на забой, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

Главный владелец коров в районе — сельхозкооператив «Путиловский», где содержится около 1 700 голов. Из них умертвили уже 85, рассказал директор Вадим Хорьков. Но 7 ноября состоялось заседание управления, на котором решили остановить забой. В кооперативе решили дождаться результатов еще одной экспертизы — от омских специалистов.

Получат ли компенсацию владельцы забитого скота, если диагноз подтвердится, пока неизвестно.

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