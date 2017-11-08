Дизельное топливо резко подорожало в Новосибирской области
Стоимость топлива выросла на 95 копеек, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Стоимость топлива выросла на 95 копеек, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Дизельное топливо резко подорожало в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
За неделю с 30 октября по 7 ноября стоимость дизельного топлива выросла на 95 копеек — с 38,71 руб. до 39,66 руб.
Цены на бензин за тот же период выросли на 3 копейки — с 36,92 руб. до 36,95. За неделю подорожал только бензин марки АИ-92 — на 4 копейки — с 35,75 руб. до 35,79 руб.
«На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29,90 до 30 рублей за литр, марки АИ-92 — от 35,50 до 36,30 рубля за литр, марки АИ-95 — от 38,70 до 39,70 рубля за литр, дизельное топливо — от 38,45 до 40,17 рубля за литр», — отметили статистики.