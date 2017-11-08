Дизельное топливо резко подорожало в Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

За неделю с 30 октября по 7 ноября стоимость дизельного топлива выросла на 95 копеек — с 38,71 руб. до 39,66 руб.

Цены на бензин за тот же период выросли на 3 копейки — с 36,92 руб. до 36,95. За неделю подорожал только бензин марки АИ-92 — на 4 копейки — с 35,75 руб. до 35,79 руб.